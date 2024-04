5 receitas de doce de leite que você precisa experimentar

Aprenda a preparar diferentes versões dessa delícia mineira

Doce de leite cremoso Imagem: Beto Chagas | Shutterstock

O doce de leite, clássico da culinária mineira, conquistou o paladar de diversos estados brasileiros. Versátil, ele é encontrado na versão cremosa, em pedaços e até com ingredientes complementares, como o coco. Além disso, serve como recheio para bolos, pão de mel, entre outras receitas. A seguir, selecionamos algumas opções do doce para você testar em casa e se deliciar. Confira!

Doce de leite cremoso

Ingredientes

1 l de leite integral

500 g de açúcar

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar e o leite e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até levantar fervura. Adicione o bicarbonato de sódio e continue mexendo para não grudar no fundo da panela. Quando o doce começar a soltar do fundo da panela, desligue o fogo. Misture com uma colher de pau por 2 minutos e transfira para um recipiente com tampa. Sirva em seguida.

Doce de leite com coco

Ingredientes

2 l de leite

4 xícaras de chá de açúcar

200 g de coco fresco ralado

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar e o leite e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até o leite ferver e reduzir. Abaixe o fogo e misture até o doce começar a soltar do fundo da panela. Após, desligue o fogo, junte o coco e transfira para uma travessa. Espere esfriar e sirva em seguida.

Doce de leite com chocolate

Ingredientes

2 l de leite

2 xícaras de chá de açúcar

1 xícara de chá de cacau em pó

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite, o açúcar, o cacau e o bicarbonato de sódio e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo, transfira o doce para um recipiente com tampa e sirva em seguida.

Doce de leite em pedaços Imagem: Daniel Deywes | Shutterstock

Doce de leite em pedaços

Ingredientes

1 l de leite

750 g de açúcar

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite e o açúcar e leve ao fogo baixo, mexendo ocasionalmente, até começar a soltar do fundo da panela. Desligue o fogo, transfira o doce para uma forma untada com manteiga e, quando estiver morno, corte em quadradinhos. Desprenda os doces da forma e sirva em seguida.

Dica: para testar se o doce está no ponto certo, coloque uma colher do doce em um prato com água fria. Se obter um doce que é possível moldar na mão, está bom; se estiver mole, deixe engrossar mais um pouco.

Doce de leite com leite em pó

Ingredientes

1 kg de açúcar

250 ml de leite

250 g de coco ralado

400 g de leite em pó

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar e o leite e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até levantar fervura. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Adicione o coco ralado e, aos poucos, o leite em pó e mexa até obter uma consistência homogênea. Transfira o doce para um recipiente com tampa e sirva em seguida.