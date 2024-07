5 receitas de ensopados para se aquecer no inverno

Aprenda a preparar opções simples e deliciosas para espantar o frio

Ensopado de frango Imagem: Nina Firsova | Shutterstock

O ensopado é um dos pratos queridinhos dos brasileiros quando o assunto é aquecer o corpo. Isso porque ele é composto por uma variedade de legumes, proteínas, molhos e temperos que o tornam perfeito para servir em qualquer ocasião. Além disso, é uma opção fácil de preparar, econômica e deliciosa. A seguir, confira algumas receitas de ensopado que vão transformar suas refeições!

Ensopado de frango

Ingredientes

1 kg de frango (coxas, peito e outras partes que preferir)

(coxas, peito e outras partes que preferir) 1 cebola descascada e picada

4 dentes de alho descascados e amassados

1 l de caldo de frango

2 batatas descascadas e cortadas em meia-lua

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

Sal, pimenta-do-reino moída, páprica doce, coentro picado, folhas de louro e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o frango e frite por 5 minutos. Acrescente o caldo de frango e os temperos, exceto o coentro, e mexa para incorporar. Por último, coloque as batatas e as cenouras, tampe a panela e cozinhe até ficarem macios. Desligue o fogo, polvilhe com o coentro e sirva em seguida.

Ensopado de peixe com mandioca

Ingredientes

2 postas de cação cortadas em cubos

Suco de 1 limão

3 colheres de sopa de óleo

2 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

1 kg de mandioca descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 5 xícaras de chá de caldo de peixe

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o peixe e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Deixe descansar por 10 minutos e leve ao fogo médio para cozinhar até dourar. Desligue o fogo, transfira para um recipiente e reserve. Na mesma panela, coloque o alho e a cebola e leve ao fogo médio até dourar. Adicione a mandioca e o caldo de peixe e cozinhe até o vegetal ficar macio. Após, com a ajuda de uma escumadeira, retire um pouco de mandioca, amasse e devolva à panela. Acrescente o peixe e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo, polvilhe com a salsinha e sirva em seguida.

Ensopado de batata

Ingredientes

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassadas

8 tomates sem pele, sementes e picados

750 g de batatas descascadas e cortadas em cubos

descascadas e cortadas em cubos 100 g de salame cortado em cubos

Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e azeite a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o tomate e cozinhe por 5 minutos. Acrescente a batata, cubra com água e cozinhe até o legume ficar macio. Após, com a ajuda de uma escumadeira, retire um pouco de batata, amasse e devolva à panela. Por último, coloque o salame, o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde e cozinhe por mais 2 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Ensopado de carne com cerveja preta Imagem: Julia Ahanova | Shutterstock

Ensopado de carne com cerveja preta

Ingredientes

1 kg de fraldinha cortada em pedaços

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

395 g de molho de tomate

de tomate 300 ml de caldo de carne

300 ml de cerveja preta

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e o pimentão e doure. Acrescente a carne e refogue até perder a cor avermelhada. Junte o caldo de carne, a cerveja e o molho de tomate e tampe a panela. Cozinhe por 30 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Ensopado de músculo

Ingredientes

1 kg de músculo bovino cortado em cubos

1 linguiça calabresa cortada em rodelas

cortada em rodelas 2 cenouras descascadas e cortada em rodelas

4 batatas descascadas e picadas

1 cebola descascada e picada

5 dentes de alho descascados e amassados

4 tomates sem sementes e picados

1 pimentão sem sementes e picado

1 l de caldo de carne

5 colheres de sopa de vinagre branco

1 colher de sopa de cúrcuma

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e folhas de manjericão picadas a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne e tempere com sal, pimenta-do-reino, cúrcuma e vinagre. Cubra e deixe descansar por 1 hora. Após, em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola, o alho e o pimentão até dourar. Adicione a carne e refogue até perder a cor avermelhada. Acrescente os tomates e a linguiça e cubra com o caldo de carne. Tampe a panela e cozinhe por 45 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e coloque as batatas, as cenouras e o manjericão. Leve novamente ao fogo médio até os legumes ficarem macios. Sirva em seguida.