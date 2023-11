5 receitas de farofas práticas e saborosas

Aprenda a preparar opções fáceis e rápidas para dar um toque especial às suas refeições

Farofa de bacon ao alho Imagem: flanovais | Shutterstock)

A farofa é um acompanhamento que deixa qualquer refeição ainda mais saborosa, não é mesmo? Além disso, é fácil de preparar e agrada aos mais variados paladares. E o mais incrível: combina com diversos ingredientes que a tornam ainda mais gostosa e irresistível. Por isso, selecionamos 5 receitas de farofa para você preparar em casa e se deliciar. Confira!

Farofa de bacon ao alho

Ingredientes

1 xícara de chá de bacon picado

picado 3 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

Sal e cheiro-verde picado a gosto

1 xícara de chá de azeitonas picadas

1 colher de sobremesa de azeite

2 xícaras de chá de farinha de mandioca torrada

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o bacon e frite bem. Adicione os demais ingredientes, exceto a farinha de mandioca e o cheiro-verde, e refogue até a cebola ficar transparente. Por último, junte a farinha, mexa bem, retire do fogo e finalize com o cheiro-verde. Sirva em seguida.

Farofa de quiabo

Ingredientes

1/2 colher de chá de molho de pimenta

de pimenta 2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de óleo

1 colher de chá de sal

1 1/2 xícara de chá de farinha de milho

1/2 xícara de chá de água

1 cebola cortada em rodelas

300 g de quiabo picado

Modo de preparo

Em água corrente, lave o quiabo, seque com papel-toalha e disponha sobre uma panela. Adicione o óleo, a manteiga e a cebola e leve ao fogo baixo para refogar, mexendo de vez em quando, até o quiabo ficar macio. Acrescente a farinha de milho e, aos poucos, a água, cozinhe até a farofa ficar levemente úmida. Tempere com o sal e o molho de pimenta. Desligue o fogo, transfira a farofa para um recipiente e sirva em seguida.

Farofa de milho

Ingredientes

395 g de milho-verde

395 g de ervilha

395 g de seleta de legumes

1 cenoura descascada e ralada

1 cebola descascada e picada

4 colheres de sopa de azeite

2 xícaras de chá de farinha de milho amarela

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Junte os demais ingredientes, exceto a farinha, e misture bem. Por último, coloque a farinha e os temperos e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Farofa para churrasco Imagem: WS-Studio | Shutterstock

Farofa para churrasco

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de mandioca torrada

torrada 2 colheres de sopa de cebola em flocos

1 colher de sopa de alho em pó

4 colheres de sopa de manteiga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho em pó e os flocos de cebola e refogue por 2 minutos. Retire do fogo e despeje a mistura sobre um recipiente. Acrescente a farinha de mandioca e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Farofa com banana

Ingredientes

3 bananas-da-terra descascadas e cortadas em rodelas

descascadas e cortadas em rodelas 2 xícaras de chá de salsinha picada

2 xícaras de chá de farinha de mandioca

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de sopa de alho descascado e amassado

3 colheres de sopa de manteiga

1 cebola descascada e ralada

Óleo para fritar

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione as bananas e frite até dourar. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira as bananas para uma peneira e reserve. Na mesma panela com o óleo que fritou a banana, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e frite até dourar. Junte a salsinha e as bananas, reduza o fogo e misture com cuidado. Aos poucos, coloque a farinha de mandioca e misture bem. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.