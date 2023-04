Prepare pratos deliciosos enquanto aproveita o tempo com sua família e amigos

Costelinha de porco com barbecue

Imagem: dioimagens | ShutterStock

Quando se trata de almoço de domingo, muitas pessoas preferem receitas que possam ser preparadas com antecedência e que não exijam muita atenção. Por isso, pratos assados no forno são ótimas opções, pois agradam a todos por sua característica de refeição caseira. Confira, a seguir, 5 receitas de forno para o almoço de domingo!

Ingredientes

1 kg de costelinha de porco

1 xícara de chá de molho barbecue

1 colher de sopa de açúcar mascavo

1 colher de sopa de mostarda dijon

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o molho barbecue, o açúcar mascavo, a mostarda, o sal e a pimenta-do-reino. Passe o molho na costelinha de porco e coloque-a em uma assadeira. Leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 1 hora e 30 minutos, ou até que a costelinha esteja macia e dourada. Vire a costelinha na metade do tempo para que asse por igual. Sirva em seguida.

Frango assado com legumes

Ingredientes

1 kg de coxas e sobrecoxas de frango

6 batatas cortadas em cubos

2 cenouras cortadas em rodelas

1 cebola cortada em pedaços

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de alecrim

1 colher de sopa de páprica doce

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture as batatas, as cenouras, a cebola e o alho. Tempere com sal, pimenta-do-reino, alecrim, páprica e azeite. Disponha os pedaços de frango em uma assadeira e coloque os legumes ao redor. Leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 50 minutos, ou até que o frango esteja cozido e os legumes estejam macios. Sirva em seguida.

Lasanha bolonhesa

Ingredientes

500 g de carne moída

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

340 g de molho de tomate

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 pacote de massa para lasanha

500 g de queijo muçarela ralado

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Em seguida, adicione a carne e refogue até que ela perca a cor avermelhada. Adicione o molho de tomate, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Em uma assadeira, coloque uma camada de massa para lasanha, seguida de uma camada de carne e outra de muçarela. Repita as camadas até que os ingredientes acabem. Leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 30 minutos, ou até que o queijo esteja derretido e a lasanha esteja quente. Sirva em seguida.

Torta de frango (Imagem: Alan Camargo Fotografia | ShutterStock)

Torta de frango

Ingredientes

1 pacote de massa folhada

1 peito de frango cozido e desfiado

e desfiado 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

300 g de palmito picado

1/2 xícara de chá de molho de tomate

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 gema para pincelar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Adicione o frango desfiado, o palmito, o molho de tomate, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e reserve. Forre uma forma de torta com a massa folhada e coloque o recheio de frango por cima. Feche a torta com outra camada de massa folhada e pincele com a gema batida. Leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que a massa esteja dourada e crocante. Sirva em seguida.

Quiche de espinafre com queijos

Ingredientes

1 massa folhada para torta

2 xícaras de chá de espinafre picado

1 cebola picada

3 ovos

1/2 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1/4 de colher de chá de sal

1/4 de colher de chá de pimenta-do-reino

Azeite a gosto

Modo de Preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola. Em seguida, adicione o espinafre e refogue até ficar macio. Em uma tigela, bata os ovos e o leite até que fiquem homogêneos. Adicione o queijo muçarela, o queijo parmesão, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Coloque a massa folhada em uma assadeira e pressione-a contra as laterais. Fure a massa com um garfo.

Em seguida, coloque o espinafre e a cebola sobre a massa folhada. Despeje a mistura de ovos e queijos por cima do espinafre. Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que a quiche esteja dourada e firme ao toque. Deixe esfriar por 5 minutos antes de servir.