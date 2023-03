5 receitas de forno: veja como preparar pratos rápidos e gostosos

Veja como preparar em casa comidas deliciosas quando o tempo para cozinhar está curto

Arroz de forno à parmegiana Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Por vezes, é difícil pensar em comidas para variar o cardápio de casa todos os dias. Além disso, a correria do dia a dia não colabora muito, não é mesmo? Por isso, separamos receitas rápidas e práticas de forno. Em poucos passos, você consegue preparar pratos deliciosos e suculentos. Confira abaixo!

Arroz de forno à parmegiana

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz

4 xícaras de chá de água fervente

3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

100 g de presunto picado

100 g de muçarela picada

3 tomates batidos no liquidificador com pouca água

2 cubos de caldo de galinha

2 ovos

Modo de preparo

Em uma panela, cozinhe o arroz com os caldos dissolvidos na água fervente, em fogo baixo, por 15 minutos. À parte, bata os ovos com o queijo parmesão e misture com o arroz cozido. Em uma forma refratária, faça camadas alternadas de arroz, presunto, muçarela e um pouco de tomate batido. Repita a operação mais duas vezes. Leve ao forno preaquecido por cerca de 15 minutos a 180ºC. Sirva em seguida.

Frango ao suco de laranja

Ingredientes

8 pedaços de sobrecoxas de frango

250 ml de suco de laranja

2 cubos de caldo de carne

Modo de preparo

Retire a pele do frango e coloque as peças em um refratário. Coloque o suco e os cubos no liquidificador e bata até dissolverem. Depois, derrame sobre o frango e deixe de molho por uns 30 minutos. Em seguida, leve ao forno preaquecido a 200°C por 45 minutos. Sirva em seguida.

Suflê de milho-verde (Imagem: rodrigobark | ShutterStock)

Suflê de milho-verde

Ingredientes

8 espigas de milho frescas

1 colher de sopa de coentro picado

2 colheres de sopa de margarina

1 cebola

200 ml de creme de leite de caixinha

6 fatias de muçarela

Sal e pimenta-de-cheiro moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira funda, coloque a margarina, a cebola, a pimenta-de-cheiro e frite um pouco. Em seguida, acrescente o milho e cozinhe por 15 minutos. Depois, ainda quente, coloque o milho no liquidificador e bata, acrescentando o coentro e o creme de leite. Assim que batido, espalhe esse creme grosso em uma forma sem untar, cubra com a muçarela e leve ao forno preaquecido a 180ºC para gratinar. Sirva em seguida.

Berinjela ao forno

Ingredientes

3 berinjelas com casca

Azeite, sal e orégano a gosto

2 tomates cortados em fatias

1 cebola cortada em fatias

200 ml de leite de coco

Queijo parmesão ralado para polvilhar

Modo de preparo

Corte as berinjelas em fatias finas. Regue um refratário médio com um pouco de azeite, distribua uma camada da berinjela, uma camada de tomates e uma de cebola. Tempere com sal, azeite e orégano. Repita as camadas até terminarem os ingredientes. Regue com o leite de coco e polvilhe o parmesão. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 30 minutos. Retire o papel-alumínio e volte ao forno por mais 10 minutos, na mesma temperatura, até gratinar. Sirva em seguida.

Batatas ao forno

Ingredientes

1/2 kg de batata cortadas em rodelas

1 l de leite

300 g de muçarela ralada

200 g de presunto ralado (sem a capa de gordura)

2 ovos

50 g de queijo ralado

Margarina a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, em fogo médio, ferva as batatas no leite até ficarem macias. Unte um refratário com a margarina. Coloque uma camada de batata no refratário, uma de presunto e uma de muçarela. Repita esse processo até acabarem as batatas (lembrando que a última camada deve ser de muçarela). Salpique o queijo ralado por cima e leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar.