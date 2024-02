5 receitas de lanches fitness para começar a semana

Aprenda a preparar opções saudáveis e saborosas para manter a dieta

Omelete de batata-doce Imagem: Danilova Janna | Shutterstock

A incorporação de receitas de lanches saudáveis e leves desempenha um papel crucial em satisfazer a fome entre as refeições, proporcionando uma abordagem equilibrada e nutritiva. Estes lanches não apenas ajudam a manter os níveis de energia estáveis, mas também contribuem para a gestão do peso e a promoção da saúde geral. Por isso, a seguir, confira como preparar receitas de lanches fitness!

Omelete de batata-doce

Ingredientes

4 ovos

1 xícara de chá de batata-doce descascada, cozida e cortada em cubos

descascada, cozida e cortada em cubos 1 xícara de chá de espinafre cortado em fatias finas

1 tomate sem sementes e picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de cheiro-verde picado

1 colher de sopa de azeite

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e bata com a ajuda de um garfo até obter uma consistência homogênea. Adicione a batata-doce, o espinafre, o cheiro-verde e o tomate e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Após, despeje os ovos sobre ela e cozinhe por 5 minutos cada lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Bolinho fitness

Ingredientes

Massa

3 xícaras de chá de batata-doce descascada, cozida e amassada

3 colheres de sopa de aveia

1 ovo

Sal a gosto

1 xícara de chá de leite desnatado

Farinha de trigo integral para empanar

Óleo de coco para untar

Recheio

2 xícaras de chá de queijo minas cortado em cubos

Sal, salsa e orégano a gosto

2 colheres de sopa de azeite

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a batata-doce, a aveia e o ovo e mexa até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em outro recipiente, coloque os ingredientes do recheio, misture bem e reserve. Com a ajuda de uma colher, pegue uma pequena porção de massa, coloque um pouco de recheio no meio e modele no formato de uma bolinha. Após, passe o bolinho no leite e, depois, na farinha de trigo. Repita o processo com toda a massa e coloque os bolinhos em uma assadeira untada com óleo de coco. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Pão de abóbora Imagem: Chatham172 | Shutterstock

Pão de abóbora

Ingredientes

4 ovos

1 xícara de chá de abóbora descascada, cozida e amassada

1 xícara de chá de farinha de amêndoas

1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

2 colheres de sopa de farinha de linhaça dourada

2 colheres de sopa de mix de grãos e sementes

1/2 xícara de chá de azeite

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sementes de abóbora para decorar

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e bata com a ajuda de um garfo. Adicione a abóbora, a farinha de amêndoas, a farinha de grão-de-bico, a farinha de linhaça, o mix de grãos, o azeite e o sal e misture até obter uma consistência homogênea. Acrescente o fermento químico e mexa para incorporar. Reserve. Unte uma forma com óleo de coco, despeje a massa e decore com as sementes de abóbora. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Sirva em seguida.

Rosquinhas de gergelim

Ingredientes

2 colheres de sopa de fermento biológico em pó

1 colher de sopa de xilitol

300 ml de água

3 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 colher de chá de sal

1/2 xícara de chá de óleo de coco

2 xícaras de chá de gergelim

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo integral, o fermento biológico, o fermento químico, o xilitol e a água. Mexa bem e deixe a mistura descansar por 15 minutos. Após esse período, transfira a mistura para uma batedeira e acrescente o sal e o óleo de coco. Bata até que a massa fique lisa e macia. Transfira a massa para um recipiente, cubra-a com um pano e deixe descansar até dobrar de tamanho. Em seguida, divida a massa em partes e molde-as em formato de rosca. Transfira as rosquinhas para uma forma forrada com papel-manteiga, espalhe o gergelim por cima e leve ao forno preaquecido por 20 minutos. Sirva em seguida.

Panqueca de banana com canela

Ingredientes

1 banana descascada e amassada

descascada e amassada 1 ovo

2 colheres de sopa de aveia em flocos

1/2 colher de sopa de fermento químico em pó

Canela em pó a gosto

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o ovo e bata com a ajuda de um garfo. Adicione a banana, a aveia e a canela e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento e misture bem. Reserve. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com o auxílio de uma concha, disponha a massa sobre a panela e cozinhe até começar a fazer bolhas. Vire para dourar o outro lado e sirva em seguida.