5 receitas de pães deliciosos e saudáveis com oleaginosas

Aprenda a preparar opções leves e saborosas para substituir os pães calóricos

Pão com sementes de abóbora Imagem: Alexander Prokopenko | Shutterstock

Os pães são uma paixão nacional que não podem faltar no cardápio dos brasileiros. No entanto, quando se está de dieta pode parecer complicado consumir esse alimento com moderação e pensar no ganho de calorias. Como solução, surgem os pães com oleaginosas, vegetais extremamente importantes para saúde que, segundo a nutricionista Natália Colombo, devem fazer parte de uma alimentação saudável, pois oferecem inúmeros benefícios para o corpo.

“[As oleaginosas] regulam os níveis de colesterol, reduzindo o LDL (colesterol ruim) e aumentando o HDL (colesterol bom), prevenindo arteriosclerose e hipertensão, contribuindo para um coração e um cérebro mais saudável”, diz a especialista.

Pensando nisso, selecionamos 5 receitas de pães saborosos, fofinhos e saudáveis para você consumir no seu dia a dia e manter a dieta. Veja!

Pão com sementes de abóbora

Ingredientes

1/2 xícara de chá de leite integral morno

morno 1 colher de chá de fermento biológico seco

1 colher de sopa de mel

1/3 de xícara de chá de óleo de coco

1 colher de chá de sal

1/2 xícara de chá de água

1 ovo

4/5 de xícara de chá de farinha de trigo integral

50 g de sementes de abóbora torradas

1 gema de ovo para pincelar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o leite, o mel e o fermento biológico e misture bem. Adicione o óleo de coco, o sal, a água e o ovo e mexa para incorporar. Aos poucos, coloque a farinha de trigo e as sementes de abóbora e misture até obter uma massa homogênea. Cubra com plástico filme e deixe descansar até dobrar de tamanho. Após, unte uma forma para bolo inglês com óleo de coco e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela, pincele com a gema de ovo e leve ao forno preaquecido a 200ºC por 30 minutos. Sirva em seguida.

Pão de castanha-do-pará

Ingredientes

3 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de castanha-do-pará

5 g de fermento biológico seco

1 colher de sobremesa de açúcar mascavo

1 colher de sopa de mel

1 xícara de chá de água morna

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o açúcar mascavo, o mel, o azeite, a água e o fermento biológico e mexa bem. Cubra com plástico filme e deixe descansar por 10 minutos. Em outro recipiente, coloque a farinha de trigo integral, o sal e as castanhas e misture bem. Após, faça um buraco no meio da farinha e disponha a mistura reservada e mexa até obter uma massa homogênea.

Depois, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e sove bem. Transfira a massa novamente para um recipiente, cubra com plástico filme e deixe descansar até dobrar de tamanho. Unte uma assadeira com azeite e disponha a massa sobre ela. Com a ajuda de um garfo, faça alguns furos sobre a superfície do pão e leve ao forno preaquecido a 200ºC por 45 minutos. Sirva em seguida.

Pão com mix de castanhas e uva-passa

Ingredientes

500 g de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de açúcar mascavo

100 g de flocos de aveia

300 ml de água

100 g de mix de castanhas picadas

1 colher de café de sal

2 colheres de sopa de óleo de coco

10 g de fermento biológico seco

100 g de uva-passa

100 g de maçã desidratada e picada

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes secos, exceto o mix de castanhas e a uva-passa, e misture bem. Adicione a água e o óleo de coco e mexa até obter uma massa homogênea. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e sove bem. Transfira para um recipiente, cubra com plástico filme e deixe descansar até dobrar de tamanho. Depois, junte as castanhas e as uvas-passas e sove novamente a massa até incorporar. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Sirva em seguida.

Pão com sementes de gergelim, abóbora e girassol (Imagem: Atstock Productions | Shutterstock)

Pão com sementes de gergelim, abóbora e girassol

Ingredientes

11/2 xícara de chá de leite integral

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de azeite

1/2 colher de chá de sal

2/4 de xícara de chá de farinha de trigo integral

4 g de fermento biológico seco

1/5 colheres de sopa gergelim dourado

1/5 colheres de sopa de gergelim preto

1/2 xícara de chá de sementes de girassol

3 colheres de sopa de sementes de abóbora

1 ovo

2 colheres de sopa de água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o açúcar mascavo, a farinha de trigo e o sal e misture bem. Adicione o leite, o azeite e o fermento biológico e misture até obter uma massa homogênea. Sove a massa por 10 minutos, cubra com plástico filme e deixe descansar até dobrar de tamanho. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o ovo e a água e misture bem.

Em outro recipiente, coloque os gergelins, as sementes de girassol e as sementes de abóbora e mexa bem. Após, divida a massa em duas partes iguais e pincele com a mistura de ovo. Passe os pães sobre as sementes e disponha sobre uma assadeira untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo. Deixe descansar por 2 horas. Depois, leve ao forno preaquecido a 200ºC por 40 minutos. Sirva em seguida.

Pão de amêndoas com chia

Ingredientes

1 xícara de chá de amêndoas trituradas

1 xícara de chá de castanha-de-caju triturada

1/2 xícara de chá de sementes de chia

4 ovos

1/2 xícara de chá de água quente

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de fermento biológico seco

1 pitada de sal

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as amêndoas, as castanhas-de-caju e as sementes de chia e misture bem. Reserve. Em um liquidificador, coloque os ovos, a água e o azeite e bata até incorporar. Disponha a mistura sobre os ingredientes secos, junte o sal e mexa até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento biológico e mexa para misturar.

Após, enfarinhe uma superfície lisa, disponha a massa sobre ela e sove bem. Em seguida, transfira para um recipiente, cubra com plástico filme e deixe descansar até dobrar de tamanho. Depois, unte uma assadeira com azeite e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Sirva em seguida.