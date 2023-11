5 receitas de papinhas saudáveis para bebê

Aprenda a preparar opções nutritivas e fáceis para adicionar à rotina do seu filho

Papinha de cenoura com couve Imagem: Africa Studio | Shutterstock

As papinhas caseiras são ótimas para os bebês quando entram na fase da introdução de novos alimentos. Além disso, ajudam muito no desenvolvimento dos pequenos, pois são nutritivas e estimulam a mastigação. No entanto, lembre-se que é importante conversar com o pediatra antes de começar a oferecer as papinhas ao seu filho.

A seguir, veja como preparar opções saudáveis e nutritivas para o seu bebê!

Papinha de cenoura com couve

Ingredientes

2 cenouras cortadas em cubinhos pequenos

em cubinhos pequenos 2 folhas de couve bem lavadas e cortadas em tiras

1/2 cebola picada em cubinhos

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de arroz cozido

1 colher de sopa de azeite

Água

Modo de preparo

Coloque a cenoura, as folhas de couve, a cebola e o alho em uma panela e acrescente água até cobrir todos os ingredientes. Leve ao fogo médio e cozinhe tudo até ficar macio. Adicione o arroz e o azeite de oliva, mexendo sempre até uniformizar. Passe a sopa em uma peneira fina. Sirva em seguida.

Papinha de frango com batata

Ingredientes

300 g de peito de frango

2 cenouras

4 batatas

1 1/2 colher de sopa de cebola ralada

2 colheres de sopa de salsa picada

1/2 xícara de chá de arroz cru

1 colher de sopa de azeite

3 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo baixo. Cozinhe tudo até que esteja bem macio, praticamente desmanchando. Depois, retire do fogo, aguarde amornar e amasse tudo com um garfo até obter uma papinha.

Papinha de fígado com mandioquinha Imagem: Abdul Rohim Hapif | Shutterstock

Papinha de fígado com mandioquinha

Ingredientes

300 g de fígado de boi

2 mandioquinhas

2 abobrinhas

2 1/2 xícaras de chá de acelga picada

2 colheres de sopa de cebola ralada

2 colheres de sopa de salsa picada

1/3 de xícara de chá de arroz cru

1 colher de sopa de óleo

3 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo baixo. Cozinhe tudo até que esteja bem macio, praticamente desmanchando. Depois, retire do fogo, aguarde amornar e amasse tudo com um garfo até obter uma papinha.

Papinha de carne

Ingredientes

100 g de carne magra

1/2 l de água

1 cenoura picada

1 batata cortada em cubos

em cubos 1 pedaço de salsão cortado em cubos

1 colher de sopa de azeite

Modo de preparo

Coloque a carne em uma panela com a água e leve ao fogo médio até ferver. Acrescente as verduras e legumes e cozinhe até amolecer. Acrescente o azeite, deixe esfriar e bata tudo no liquidificador antes de servir.

Papinha de cenoura com arroz

Ingredientes

1 colher de sopa de arroz cru

300 ml de água

1 cenoura picada

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo baixo. Cozinhe tudo até que esteja bem macio, praticamente desmanchando. Depois, retire do fogo, aguarde amornar e amasse tudo com um garfo até obter uma papinha.