5 receitas de peixe para o almoço de domingo

Aprenda a preparar opções saborosas para surpreender os familiares e os amigos

Peixe gratinado Imagem: AS FoodStudio | Shutterstock

O peixe é um alimento rico em ômega 3, cálcio e vitaminas e é perfeito para servir no almoço de domingo. Isso porque é versátil, fácil de fazer e pode ser servido com diversos acompanhamentos. Além disso, essa iguaria também pode ser preparada frita, assada ou grelhada, o que ajuda a obter uma refeição completa para agradar aos mais diversos paladares.

Por isso, confira 5 receitas irresistíveis com peixe para uma refeição gostosa e nutritiva!

Filé de peixe gratinado

Ingredientes

Peixe

1 kg de filé de linguado

Suco de 2 limões

4 colheres de sopa de manteiga

600 g de batatas descascadas, cortadas em rodelas e cozidas

descascadas, cortadas em rodelas e cozidas 300 g de queijo parmesão fatiado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Manteiga para untar

Molho

4 colheres de sopa de manteiga

1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 xícaras de chá de leite

250 g de creme de leite

Sal e noz-moscada ralada a gosto

Modo de preparo

Peixe

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos. Após, em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o peixe e doure os dois lados. Reserve.

Molho

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Acrescente a cebola e doure. Junte a farinha de trigo e frite por 2 minutos, mexendo sempre. Depois, aos poucos, disponha o leite e o creme de leite e cozinhe até o molho engrossar, mexendo sempre. Tempere com sal e noz-moscada. Desligue o fogo e reserve.

Montagem

Em um refratário untado com manteiga, faça uma camada com metade das batatas, polvilhe com sal e, sobre elas, disponha o peixe. Cubra com o molho branco, faça uma camada com o restante das batatas e finalize com o queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida.

Filé de tilápia frito

Ingredientes

500 g de filé de tilápia

3 dentes de alho descascados e amassados

Suco de 1/2 limão

4 xícaras de chá de farinha de trigo

4 xícaras de chá de fubá

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com alho, sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o fubá e misture bem. Após, passe os filés de peixe sobre a mistura, pressionando levemente. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, disponha o peixe, aos poucos, na panela e frite até dourar. Sirva em seguida.

Peixe empanado ao molho de tomate

Ingredientes

800 g de filé de merluza

Suco de 2 limões

3 ovos batidos

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 cebola descascada e picada

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

vermelho sem sementes e picado 2 dentes de alho descascados e amassados

2 xícaras de chá de molho de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos. Após, passe os filés sobre a farinha de trigo, depois no ovo e novamente na farinha de trigo. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, aos poucos, coloque os peixes na panela e frite até dourar. Reserve.

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e o pimentão e doure. Acrescente o molho de tomate e um pouco de água e cozinhe até apurar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, despeje o molho sobre o frango e sirva em seguida.

Nuggets de peixe (Imagem: Mironov Vladimir | Shutterstock)

Nuggets de peixe

Ingredientes

1 kg de filé de peixe sem espinha

sem espinha 3 xícaras de chá de farinha de milho

Suco de 1 limão

2 ovos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte os filés de peixe no formato de retângulos. Após, disponha o peixe sobre um recipiente e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 1 hora. Depois, passe os peixes no ovo e na farinha de milho. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, aos poucos, coloque os nuggets na panela e frite até dourar. Sirva em seguida.

Salmão ao molho manteiga

Ingredientes

300 g de salmão em postas

em postas 1 colher de sopa de manteiga

Raspas e suco de 1 limão

Sal, azeite, pimenta-do-reino branca moída, salsinha e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o salmão e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 20 minutos. Após, transfira para uma assadeira, regue com azeite e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 15 minutos. Desligue o forno e reserve. Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione as raspas e o suco de limão e mexa até levantar fervura. Desligue o fogo, despeje o molho sobre o salmão e sirva em seguida.