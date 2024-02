5 receitas de quiches saborosas e práticas

Veja como preparar opções deliciosas para servir em qualquer ocasião

Quiche de alho poró Imagem: Magdanatka | Shutterstock

O quiche é uma deliciosa iguaria da culinária francesa que se destaca por sua versatilidade e simplicidade. Essa receita consiste em uma massa crocante recheada com uma mistura cremosa. Além disso, pode ser adaptado conforme as preferências individuais, tornando-se uma opção versátil para qualquer ocasião. Por isso, a seguir, confira como preparar 5 receitas de quiche saborosas e práticas!

Quiche de alho-poró

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

100 g de manteiga

200 g de creme de leite

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal a gosto

Farinha de trigo para enfarinhar

Manteiga para untar

Recheio

2 colheres de sopa de manteiga

1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de farinha de trigo

300 ml de leite integral

2 gemas de ovo

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

250 g de creme de leite

2 talos de alho-poró aferventado e fatiados

1/2 xícara de chá de cebolinha picada

Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto

Cobertura

2 claras de ovos

2 xícaras de chá de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, a manteiga, o creme de leite e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento em pó e mexa novamente para incorporar. Em seguida, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e sove bem a massa.

Modele a massa no formato de uma bola, cubra com plástico filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, unte uma assadeira manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e coloque sobre a assadeira, pressionando o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 200º C por 30 minutos e reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e deixe cozinhar até dourar. Acrescente a farinha de trigo e misture bem. Aos poucos, coloque o leite e mexa até engrossar. Junte o sal, a pimenta-do-reino, as gemas, o creme de leite, o queijo parmesão e a cebolinha. Misture até incorporar os ingredientes e reserve.

Montagem

Em uma batedeira, bata as claras em neve. Adicione o queijo parmesão e misture delicadamente com a ajuda de uma colher. Reserve. Espalhe o recheio sobre a massa reservada, coloque o alho-poró e adicione a cobertura. Leve ao forno preaquecido a 200º C por 20 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e sirva em seguida.

Quiche de frango com requeijão

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de fermento químico em pó

3 colheres de chá de manteiga

200 g de creme de leite

Farinha de trigo para enfarinhar

Manteiga para untar

Recheio

250 g de requeijão

1 cebola descascada e picada

2 peitos de frango cozidos e desfiados

2 colheres de sopa de manteiga

Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, peneire a farinha de trigo, o sal e o fermento em pó. Faça um círculo no centro e coloque a manteiga e o creme de leite. Mexa até obter uma massa homogênea. Modele a massa no formato de uma bola, cubra com plástico filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e transfira para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, pressionando o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e deixe cozinhar até dourar. Acrescente o frango desfiado e refogue até dourar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, junte o requeijão e misture. Espere esfriar. Em seguida, coloque o recheio sobre a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.

Quiche de queijo Imagem: MariaKovaleva | Shutterstock

Quiche de queijo

Ingredientes

Massa

250 g de farinha de trigo

125 g de manteiga

1 ovo

1 colher de chá de água

Sal a gosto

Farinha de trigo para enfarinhar

Manteiga para untar

Recheio

1 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

200 g de creme de leite

4 ovos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a manteiga, a farinha de trigo, o ovo, a água e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Modele a massa no formato de uma bola, cubra com plástico filme e leve à geladeira por 10 minutos. Em seguida, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e transfira para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, pressionando o fundo e as laterais. Reserve.

Recheio

Em um recipiente, coloque o queijo muçarela, os ovos, o leite e o creme de leite e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em seguida, disponha o recheio sobre a massa reservada e leve ao forno preaquecido a 200º C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Quiche de peito de peru

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de trigo

4 colheres de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de requeijão

1/2 colher de chá de fermento em pó

Sal a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

150 g de peito de peru picado

150 g de queijo muçarela ralado

1/3 de xícara de chá de azeitona picada

1 xícara de chá de requeijão

2 ovos (claras e gemas separadas)

Sal, queijo parmesão ralado, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o azeite, o requeijão, o sal e o fermento. Misture até obter uma massa homogênea. Modele a massa no formato de uma bola, cubra com plástico filme e leve à geladeira por 10 minutos. Em seguida, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e transfira para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, pressionando o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 15 minutos e reserve.

Recheio

Em uma tigela, coloque o peito de peru, a muçarela, as azeitonas, o requeijão, as gemas, o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde. Misture até ficar homogêneo. Em outro recipiente, bata as claras até obter o ponto de neve. Adicione a mistura anterior e misture levemente. Despeje o recheio na massa reservada, espalhe bem e salpique o queijo parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 40 minutos. Sirva em seguida.

Quiche de brócolis com bacon imagem: Erhan Inga | Shutterstock

Quiche de brócolis com bacon

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

5 colheres de sopa de manteiga

2 gemas de ovo

2 colheres de sopa de água gelada

Sal a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

200 g de bacon cortado em cubos

1/2 cebola cortada em cubos

2 dentes de alho picados

2 xícaras de chá de floretes de brócolis picados

3 ovos

2 xícaras de chá de leite

200 ml de creme de leite

Sal, azeitona, salsinha e cebolinha picadas a gosto

Água

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, coloque a farinha de trigo, o sal e a manteiga e misture até obter uma farofa. Adicione as gemas e a água e misture até obter uma massa homogênea. Em seguida, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e transfira para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, pressionando o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 15 minutos e reserve.

Recheio

Em uma panela, em fogo médio, ferva a quantidade de água necessária para cobrir o brócolis. Adicione o brócolis e 1 colher de sopa de sal. Cozinhe por 5 minutos. Escorra a água e deixe esfriar. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e frite o bacon. Adicione a cebolas e o alho e refogue. Acrescente o brócolis, a salsinha, a cebolinha, o sal e refogue por 5 minutos. Transfira os ingredientes da panela para um recipiente e adicione os ovos, o leite, o creme de leite e misture até ficar homogêneo. Coloque o recheio na massa reservada e leve ao forno preaquecido a 180º C por 35 minutos. Sirva em seguida.