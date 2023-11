5 receitas de saladas leves para incluir na sua dieta

Veja como preparar opções coloridas e ricas em nutrientes

Salada de espinafre com maçã Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock

As saladas devem fazer parte da rotina alimentar, especialmente para aqueles que desejam perder alguns quilos. Além disso, elas podem ser preparadas de diversas formas, seguindo diferentes receitas. Por isso, confira 4 receitas de saladas leves, saborosas e fáceis de preparar para você variar o cardápio e manter a forma!

Salada de espinafre com maçã

Ingredientes

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1 maçã sem sementes fatiada

50 g de nozes

1 pedaço de queijo feta ralado

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de vinagre branco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque as folhas de espinafre, a maçã, o queijo feta e as nozes. Regue com vinagre, azeite e suco de limão e misture bem. Finalize temperando com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Dica: sirva a salada com cranberry desidratada.

Salada de frango

Ingredientes

800 g de frango cozido, sem pele e cortado em cubos

1/4 de xícara de chá de aipo fatiado

1 colher de sopa de suco de limão

1/2 colher de chá de cebola em pó

1/4 de colher de chá de sal

3 colheres de sopa de iogurte natural

1 maçã sem sementes e cortada em cubos

2 colheres de sopa de milho-verde

Folhas de alface lisa para servir

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture bem. Adicione os cubos de frango e mexa para incorporar. Sirva em seguida com as folhas de alface.

Salada de manga com beterraba

Ingredientes

1/2 kg de beterraba descascada, cozida e picada

descascada, cozida e picada 2 cebolas descascadas e picadas

1/2 xícara de chá de coentro

2 mangas descascadas e cortadas em cubos

Suco de 2 limões

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a beterraba, a manga e a cebola e regue com o suco de limão. Após, cubra a salada com as folhas de coentro e sirva em seguida.

Salada de rúcula com frango e nozes Imagem: Timolina | Shutterstock

Salada de rúcula com frango e nozes

Ingredientes

1 peite de frango grelhado e cortado em tiras

grelhado e cortado em tiras 3 xícaras de chá de folhas de rúcula

10 tomates-cereja cortados em meia-lua

50 g de nozes

Suco de 1 limão

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque as folhas de rúcula, o frango, os tomates e as nozes e misture bem. Finalize regando com o suco de limão e temperando com sal. Sirva em seguida.

Salada crocante

Ingredientes

1 maço de rabanete ralado

ralado 1 maçã-verde sem sementes e cortada em cubos

4 colheres de sopa de iogurte natural

2 cenouras descascadas e raladas

2 beterrabas descascadas e raladas

3 colheres de sopa de azeite

3 colheres de sopa de vinagre

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque o rabanete, a maçã, as cenouras e as beterrabas e misture bem. Em seguida, tempere a salada com azeite, vinagre e sal. Acrescente o iogurte e misture bem. Sirva em seguida.