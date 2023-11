5 receitas de saladas nutritivas e coloridas

Veja como preparar opções saborosas para adicionar no seu dia a dia

Salada de couve-flor com frutas Imagem: uladzimir zgurski | Shutterstock

Composta por uma variedade de vegetais frescos, folhas verdes, frutas e, por vezes, outros ingredientes saudáveis, a salada oferece uma ampla gama de nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo. Essa combinação de ingredientes fornece vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes, que desempenham papéis cruciais na promoção da saúde.

Além disso, as saladas são muitas vezes baixas em calorias e ricas em água, o que pode ser benéfico para o controle de peso e a hidratação. Consumir saladas regularmente pode contribuir para a prevenção de doenças crônicas, o fortalecimento do sistema imunológico e a promoção de um estilo de vida saudável.

A seguir, veja como preparar alguns tipos de saladas e aproveite os benefícios que elas oferecem ao corpo e à saúde.

Salada de couve-flor com frutas

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de floretes de couve-flor

7 tomates-cerejas

1 tomate-laranja cortado em rodelas

1 kiwi cortado em pedaços

Gomos de 1 toranja cortados em pedaços

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 1/2 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, coloque um escorredor metálico com os floretes de couve-flor dentro da panela e tampe. Deixe o vegetal cozinhar no vapor por 10 minutos e desligue o fogo. Em um recipiente, coloque a couve-flor, os tomates-cerejas, o tomate-laranja, o kiwi e os gomos da toranja. Tempere a salada com azeite, sal e pimenta-do-reino e sirva a seguir.

Dica: acrescente à salada brotos de feijão.

Salada de repolho roxo com abacate

Ingredientes

1 abacate

1 repolho roxo

1/2 cenoura

1 colher de sopa de gergelim branco

1 ramo de coentro picado

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte o repolho em fatias finas, rale a cenoura e corte o abacate em pedaços pequenos e reserve. Em um recipiente, coloque o repolho, a cenoura e o abacate por cima. Tempere a salada com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Para finalizar, salpique o gergelim branco e acrescente o coentro.

Salada de pimentão

Ingredientes

1 pimentão vermelho cortado em tiras finas

1/2 pimentão amarelo cortado em tiras finas

1/2 pimentão verde cortado em tiras finas

1 cenoura cortada em rodelas

2 colheres de sopa de salsinha picada

2 colheres de sopa de cebolinha picada

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os pimentões e a cenoura e cubra com água. Leve ao fogo médio, cozinhe até que fiquem macios e escorra a água. Em uma saladeira, disponha os pimentões, a cenoura, a salsinha e a cebolinha. Misture bem e tempere a salada com azeite, vinagre, orégano, sal e pimenta-do-reino.

Salada de couve-manteiga e repolho roxo

Ingredientes

1 maço de couve-manteiga cortado em tiras finas

1 xícara de chá de repolho roxo cortado em tiras finas

1 cebola-roxa cortada em cubos

1 colher de sopa de sementes de girassol

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de cheiro-verde picado

Suco de 1 limão

Azeite, sal e pimenta-branca moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, em fogo baixo, aqueça o azeite, doure o alho e reserve. Em uma saladeira, coloque a couve-manteiga, o repolho, a cebola, o alho, o cheiro-verde e as sementes de girassol. Misture bem e tempere com suco de limão, azeite, sal e pimenta-branca.

Salada de lentilha Imagem: Anna_Pustynnikova | Shutterstock

Salada de lentilha

Ingredientes

2 xícaras de chá de lentilha

6 tomates-cerejas

1/2 cebola-roxa cortada em anéis

1 colher de sopa de azeite

1 maço de espinafre

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Deixe a lentilha de molho em um recipiente com água por 8 horas. Depois, escorra a lentilha e lave-a em água corrente. Em uma panela, coloque a lentilha e cubra com água. Leve ao fogo e cozinhe por 12 minutos. Desligue o fogo, escorra e reserve. Corte os tomates-cerejas ao meio. Em um recipiente, coloque a lentilha com a cebola e os tomates-cerejas. Misture bem e tempere com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Acrescente as folhas de espinafre e sirva.