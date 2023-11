5 receitas de saladas refrescantes e saborosas

Aprenda a preparar pratos simples e gostosos para os dias de calor

Salada Caesar Imagem: Foodio | Shutterstock

Saladas são importantes para quem deseja ter uma alimentação saudável e rica em nutrientes. Porém, não é preciso ficar somente no tradicional tomate com alface. É totalmente possível consumir saladas repletas de cores e sabores. Por isso, separamos 5 receitas deliciosas e fáceis de fazer para você incluir na dieta. Confira!

Salada Caesar

Ingredientes

Salada

1 ramo de alface-americana

1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado

ralado 1 xícara de chá de croûtons

1 peito de frango cozido, grelhado e cortado em tiras

Molho

1 colher de sopa de maionese

1 colher de sobremesa de mostarda

Suco de 1 limão

2 dentes de alho descascados e amassados

1/2 xícara de chá de azeite

Modo de preparo

Salada

Rasgue as folhas da alface em pedaços e coloque sobre uma travessa. Disponha as tiras de peito de frango sobre elas e reserve.

Molho

Em um liquidificador, coloque a maionese, a mostarda, o suco do limão e o alho e bata até ficar homogêneo. Aos poucos, acrescente o azeite e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Regue a salada com o molho e finalize decorando com os croûtons e o queijo parmesão. Sirva em seguida.

Salada colorida

Ingredientes

Salada

2 xícaras de chá de rúcula

Folhas de 1 ramo de alface

1 xícara de chá de queijo minas cortado em cubos

10 morangos cortados ao meio

1/2 cacho de uvas verdes

Talos de salsão cortados finamente

Molho

2 colheres de sopa de mel

4 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

2 colheres de sopa de mostarda

1 colher de café de sal

Modo de preparo

Salada

Em uma travessa, coloque a rúcula, a alface, o queijo, os talos de salsão, as uvas e os morangos e misture bem. Reserve.

Molho

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e mexa bem. Após, tempere a salada com o molho e sirva em seguida.

Salada prática Imagem: doug m | Shutterstock

Salada prática

Ingredientes

Salada

1 ramo de alface-americana

1 cenoura descascada e ralada

4 tomates-cerejas cortados ao meio

1 cebola-roxa descascada e cortada em tiras

1 pepino cortado em rodelas

Molho

1 colher de chá de sal

1 pitada de açúcar

1 colher de sopa de azeite

2 colheres de chá de vinagre

Modo de preparo

Salada

Rasgue as folhas da alface para ficarem menores e coloque sobre uma travessa. Acrescente a cenoura, a cebola, o pepino e o tomate-cereja e misture bem. Reserve.

Molho

Em um recipiente, coloque o açúcar, o sal, o azeite e o vinagre e mexa para incorporar. Regue a salada com o molho e sirva em seguida.

Salada tropical

Ingredientes

1 melão descascado e picado

1 abacaxi descascado e picado

descascado e picado 3 maçãs descascadas e picadas

270 g de palmito cortado em cubos

300 g de presunto cortado em cubos

395 g de milho-verde

100 g de uva-passa

250 g de creme de leite

Maionese e mostarda a gosto

1 pitada de açúcar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture bem. Após, cubra com um plástico-filme e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

Salada de atum

Ingredientes

350 g de atum escorrido e desfiado

escorrido e desfiado 1 1/2 xícara de chá de salsão cortado em fatias

1/4 de xícara de chá de azeitonas sem sementes e cortadas em rodelas

1 xícara de chá de maionese

3 colheres de sopa de mostarda

1 colher de chá de cebola descascada e picada

Folhas de alface a gosto

Modo de Preparo

Em um recipiente, coloque o atum, o salsão, as azeitonas, a cebola, a maionese e a mostarda e misture bem. Após, cubra com um plástico-filme e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida com as folhas de alface.