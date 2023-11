5 receitas de sobremesas práticas e saudáveis

Aprenda a preparar opções leves e nutritivas para adoçar os seus dias

Panqueca com frutas Imagem: Olga Miltsova | Shutterstock

Algumas sobremesas também podem fazer parte de um cardápio saudável e funcional, basta utilizar os ingredientes corretos e saber como prepará-las. Por isso, veja 5 receitas que além de auxiliarem no emagrecimento, também irão saciar o seu desejo por doces!

Panqueca com frutas

Ingredientes

1 xícara de chá de morangos fatiados

fatiados 1 xícara de chá de mirtilos

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

2 xícaras de chá de leite de soja

3 ovos

1/2 colher de chá de açúcar de coco

1/2 colher de sopa de óleo de coco

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a farinha de trigo, o leite de soja, o açúcar de coco e os ovos e bata por 2 minutos. Reserve. Em uma frigideira, coloque o óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Após, disponha a massa sobre a panela, espalhe bem e cozinhe até começar a fazer bolhas. Vire para dourar o outro lado. Retire do fogo e repita o processo com toda a massa. Depois, recheie com os morangos e os mirtilos e enrole. Sirva em seguida.

Creme de jabuticaba

Ingredientes

1 xícara de chá de jabuticaba

1 1/2 xícara de chá de iogurte natural desnatado

1 colher de sopa de farinha de linhaça

1/4 de xícara de chá de água gelada

Sementes de chia a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a jabuticaba e o iogurte e bata até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de linhaça, a água e metade das sementes de chia e bata novamente para incorporar. Depois, distribua a mistura sobre taças de sobremesa, salpique com o restante das sementes de chia e sirva em seguida.

Bolo de limão fit Imagem: Photour.1904 | Shutterstock

Bolo de limão fit

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de óleo de coco

4 ovos

1 colher de sopa de fermento químico em pó

2 colheres de sopa de xilitol

Raspas de limão a gosto

1 xícara de chá de leite de coco

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o suco e as raspas do limão, o óleo de coco, os ovos, o leite de coco e o xilitol e bata até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de aveia, a farinha de trigo e o fermento químico e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Após, forre uma assadeira com papel-manteiga, disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Torta de maçã

Ingredientes

6 maçãs descascadas, sem sementes e picadas

1/3 de xícara de chá de xilitol

1 xícara de chá de leite de soja

2 xícaras de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Canela em pó a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as maçãs, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Depois, desligue o fogo, escorra a água, tempere com canela e reserve. Em um liquidificador, coloque o xilitol, o leite de soja, a farinha de aveia e o fermento químico e bata bem. Em seguida, forre uma assadeira com papel-manteiga, coloque metade da massa, adicione as maçãs e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Sirva em seguida.

Pudim de banana

Ingredientes

4 ovos

400 ml de leite de soja

4 bananas descascadas e amassadas

descascadas e amassadas Água

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a mistura para um recipiente, adicione o leite de soja e a banana e mexa bem. Em seguida, disponha a mistura sobre uma forma com furo no meio, cubra com papel-alumínio e leve ao fogo médio para cozinhar, em banho-maria, por 25 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar e leve à geladeira por 2 horas. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.