5 receitas de sopa detox para fazer em casa

Veja como preparar opções leves e saudáveis para o dia a dia

Sopa de cenoura e batata Imagem: Sea Wave | Shutterstock

Além de ajudar a aquecer nos dias frios, a sopa também costuma ser consumida por quem deseja eliminar peso de forma saudável e prática. Para isso, o segredo está na escolha dos ingredientes. Além disso, é sempre importante lembrar que atividades físicas e bons hábitos de vida são fundamentais para o desempenho de qualquer tipo de dieta.

A seguir, confira 5 receitas leves para você começar a semana!

Sopa de cenoura e batata

Ingredientes

5 batatas cortadas em cubos

2 cenouras cortadas em tiras

cortadas em tiras Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

1/2 l de caldo de galinha caseiro

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas, as cenouras e o caldo de galinha. Leve ao fogo médio e cozinhe até que os legumes estejam macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, acrescente o coentro e sirva em seguida.

Sopa leve

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite

6 cenouras descascadas e picadas

1 cebola picada

1/2 talo de salsão picado

Pimenta-do-reino moída e sal a gosto

1/2 l de água

1/2 l de suco de laranja

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue as cenouras, a cebola e o salsão. Tempere com o sal e a pimenta-do-reino, acrescente a água e cozinhe por 15 minutos. Retire do fogo e deixe esfriar. Depois, bata tudo no liquidificador até obter um creme liso. Volte a sopa para a panela e adicione o suco de laranja. Leve ao fogo médio para aquecer, mexendo sempre. Sirva em seguida.

Sopa verde detox

Ingredientes

1 colher de sopa de gengibre ralado

2 dentes de alho triturados

1 cebola picada

1 colher de sopa de óleo de coco

1 xícara de chá de repolho picado

2 talos de salsão picados

1 xícara de chá de salsinha picada

2 folhas de couve-manteiga picada

1 xícara de chá de floretes de couve-flor

1 chuchu picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o óleo de coco em fogo médio e refogue o alho, a cebola, o gengibre e o salsão. Acrescente os demais ingredientes, cubra com água e cozinhe até os vegetais amolecerem. Sirva em seguida.

Sopa diurética (Imagem: across | Shutterstock)

Sopa frango com legumes

Ingredientes

200 g de peito de frango cortado em cubos

1 cebola picada

1 cenoura cortada em pedaços

2 dentes de alho amassados

1 maço de cheiro-verde picado

1 folha de louro

2 tomates bem maduros picados

1 1/2 l de água

1 alho-poró picado

2 talos de salsão picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o peito de frango. Acrescente a cebola, a cenoura, o alho, o alho-poró, a folha de louro, o tomate, o salsão e a água. Abaixe o fogo e deixe cozinhar por 30 minutos com a panela tampada pela metade. Retire do fogo, acrescente o cheiro-verde e sirva em seguida.

Sopa de beterraba com repolho

Ingredientes

3 beterrabas descascadas e cortadas em pedaços

1 batata-doce picada

picada 1 cebola picada

6 folhas de repolho picadas

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque as beterrabas, a batata-doce e a cebola e cubra com água. Acrescente o sal e leve ao fogo médio para cozinhar. Quando os vegetais estiverem macios, retire a panela do fogo, deixe sair a pressão e abra. Coloque as folhas de repolho, a pimenta-do-reino e leve novamente ao fogo sem a pressão, por 10 minutos. Acrescente o suco de limão e o azeite. Sirva quente.