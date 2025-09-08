5 receitas de sopas, caldos e cremes com frango para o almoço

Aprenda a preparar opções práticas, deliciosas e nutritivas com essa proteína

Sopa de frango com cenoura e macarrão Imagem: Cook Shoots Food | Shutterstock

O frango é uma das proteínas mais versáteis da culinária, capaz de se adaptar a diferentes preparações — dos pratos mais sofisticados às receitas caseiras que aquecem o coração. Quando combinado em sopas, caldos e cremes, ele se transforma em refeições completas, cheias de sabor e nutrientes, perfeitas para um almoço prático e reconfortante.

Abaixo, confira como preparar algumas opções de sopas, caldos e cremes com frango para incluir no seu cardápio!

Sopa de frango com cenoura e macarrão

Ingredientes

1 peito de frango sem pele

1,5 l de caldo de frango

2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

descascadas e cortadas em rodelas 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 talo de salsão picado

1 folha de louro

250 g de macarrão espaguete

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 fio de azeite de oliva

Coentro picado para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o frango e a folha de louro e refogue alguns minutos. Cubra com o caldo de frango, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe até o frango ficar bem macio. Retire o frango, desfie e reserve.

Coe o caldo, volte-o para a panela e adicione as cenouras e o salsão. Cozinhe até ficarem macios. Acrescente o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Por fim, junte o frango desfiado de volta à panela e misture. Desligue o fogo e finalize com coentro. Sirva em seguida.

Creme de abóbora com frango

Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

400 g de abóbora-cabotiá descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 300 g de peito de frango cozido e desfiado

1 l de caldo de legumes

1 xícara de chá de creme de leite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a abóbora-cabotiá e o caldo de legumes e cozinhe até o legume ficar macio. Desligue o fogo, aguarde amornar e disponha em um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Disponha novamente na panela, adicione frango desfiado e o creme de leite e misture. Leve ao fogo médio para aquecer. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Caldo de mandioca com frango Imagem: Estudio Originar | Shutterstock

Caldo de mandioca com frango

Ingredientes

500 g de mandioca descascada e picada

descascada e picada 250 g de mandioquinha

1 peito de frango cozido e desfiado

1,2 l de água para o caldo

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de páprica doce

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde picado para finalizar

Água para cozinhar a mandioca e a mandioquinha

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque a mandioca, a mandioquinha e a água e cozinhe em fogo médio por 25 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair e abra a panela. Espere amornar e disponha em um liquidificador com um pouco da água do cozimento. Bata até formar um creme liso. Reserve.

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente a páprica doce e misture. Junte a água e o creme de mandioca batido e mexa até incorporar. Adicione o frango desfiado e tempere com sal e a pimenta-do-reino. Reduza o fogo e ferva por 5 minutos. Distribua em recipientes individuais e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.

Caldo verde com frango

Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

3 batatas descascadas e cortadas em cubos

1,2 l de caldo de frango

300 g de peito de frango cozido e desfiado

2 xícaras de chá de couve-manteiga fatiada

fatiada Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Adicione as batatas e o caldo de frango e cozinhe até o legume ficar macio. Desligue o fogo, aguarde amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e disponha novamente na panela. Acrescente o frango cozido e a couve-manteiga. Leve ao fogo médio para aquecer e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Sopa cremosa de nhoque com frango, espinafre e cenoura Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock

Sopa cremosa de nhoque com frango, espinafre e cenoura

Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

2 talos de salsão picados

2 peitos de frango cozidos e cortados em cubos

1 l de caldo de frango

1 xícara de chá de creme de leite

1 colher de sopa de amido de milho (diluído em 3 colheres de sopa de água)

500 g de nhoque de batata

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a cenoura e o salsão e refogue até começarem a amolecer. Adicione o frango cozido e o caldo de frango e ferva. Reduza o fogo e cozinhe por mais 10 minutos.

Em seguida, junte o creme de leite e o amido de milho diluído, mexendo sempre até engrossar levemente e formar um caldo cremoso. Acrescente os nhoques e cozinhe até que subam à superfície. Por último, coloque as folhas de espinafre e cozinhe até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva em seguida.