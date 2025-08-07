5 receitas de sopas práticas e nutritivas para o jantar
Aprenda a preparar opções deliciosas e fáceis para se aquecer nos dias frios
Nas noites frias em que a praticidade é essencial, nada melhor do que uma boa sopa: quentinha, leve e cheia de sabor. Melhor ainda se ela for nutritiva e preparada com ingredientes simples, facilmente encontrados na geladeira. Pensando nisso, reunimos 5 receitas de sopas irresistíveis que prometem ser suas fiéis aliadas durante o jantar no inverno. Confira!
Sopa de vegetais com tofu
Ingredientes
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
- 1 batata descascada e cortada em cubos
- 1 xícara de chá de folhas de couve-chinesa
- 150 g de tofu firme cortado em cubos
- 1,2 l de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione o alho e a cebola e refogue até dourarem. Acrescente a cenoura, a batata e a água e tampe parcialmente a panela. Cozinhe até os legumes ficarem macios. Junte o tofu e as folhas de couve-chinesa e cozinhe por mais 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Sopa de abóbora e cenoura
Ingredientes
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 pedaço pequeno de gengibre
- 2 xícaras de chá de abóbora-cabotiá descascada e picada
- 2 cenouras descascadas e fatiadas
- 1 l de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsinha picada para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola, o alho e o gengibre e refogue até dourarem levemente. Acrescente a cenoura e a abóbora-cabotiá e refogue por 5 minutos. Cubra com água, tampe parcialmente a panela e cozinhe até os legumes ficarem macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.
Sopa de espinafre com frango
Ingredientes
- 2 filés de peito de frango cortados em cubos
- 1 maço de espinafre lavado e picado
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 2 cenouras descascadas e picadas
- 1 batata descascada e picada
- 1 l de caldo de legumes
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente o frango e refogue até dourar levemente. Junte a cenoura, a batata e o caldo de legumes e cozinhe até os legumes ficarem macios. Por último, coloque o espinafre e cozinhe por mais 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Sopa de lentilha vermelha
Ingredientes
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 tomates picados
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1/2 colher de chá de cominho em pó
- 1/2 colher de chá de cúrcuma em pó
- 1 xícara de chá de lentilha vermelha
- 1,2 l de caldo de legumes
- Suco de 1/2 limão
- Sal a gosto
- Folhas de manjericão para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho, o tomate, o cominho, a cúrcuma e a lentilha. Cubra com o caldo de legumes e cozinhe por 20 minutos. Tempere com sal. Desligue o fogo e sirva decorado com as folhas de manjericão.
Sopa de batata com carne e vagem
Ingredientes
- 300 g de carne bovina cortada em cubos
- 2 batatas descascadas e cortadas em cubos
- 1 xícara de chá de vagem picada
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 l de água
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até começarem a dourar. Acrescente as batatas e a vagem, cubra com água e cozinhe por 30 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.
