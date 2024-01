5 receitas de sorvete sem lactose

Veja como preparar opções deliciosas e refrescantes para aproveitar no verão

Sorvete de manga Gorenkova Evgenija | Shutterstock

Os sorvetes sem leite de origem animal surgem como uma alternativa deliciosa e acessível para aqueles que sofrem de intolerância à lactose, proporcionando uma experiência saborosa e refrescante sem comprometer a saúde digestiva. Feitos com leites vegetais, eles oferecem uma variedade de opções saborosas, mantendo-se livres de laticínios. Por isso, a seguir, confira como preparar receitas incríveis de sorvete sem lactose!

Sorvete de manga

Ingredientes

2 mangas descascadas e picadas

Suco de 3 limões-sicilianos

400 ml de leite de coco

1 colher de sopa de açúcar

Modo de preparo

Bata as mangas, o leite de coco, o açúcar e o suco de limão em um liquidificador até ficar homogêneo. Depois, coloque a mistura em um recipiente com tampa. Deixe no congelador por aproximadamente 5 horas. Após, bata no liquidificador mais uma vez até ficar cremoso, volte para o recipiente e congele por mais 2 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de banana com chocolate

Ingredientes

4 bananas maduras congeladas

1/4 de xícara de chá de cacau em pó sem açúcar

1/4 de xícara de chá de leite de amêndoas

2 colheres de sopa de mel

Modo de preparo

No liquidificador, bata as bananas congeladas, o cacau em pó, o leite de amêndoas e o mel até ficar homogêneo. Transfira a mistura para um recipiente com tampa e congele por 4 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de amendoim Imagem: Robert Kneschke | Shutterstock

Sorvete de amendoim

Ingredientes

1 xícara de chá de leite de amêndoas

1/2 xícara de chá de pasta de amendoim

1/3 de xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de extrato de baunilha natural

Modo de preparo

No liquidificador, bata o leite de amêndoas, a pasta de amendoim, o açúcar de coco e o extrato de baunilha até ficar homogêneo. Após, despeje a mistura em um recipiente com tampa e leve ao congelador por 4 horas. Depois, coloque o sorvete no liquidificador e bata novamente até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de morango

Ingredientes

400 ml de leite de coco

240 g de morang o fresco

o fresco 1/2 xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de suco de 1 limão

Modo de preparo

No liquidificador, bata todos os ingredientes até ficar homogêneo. Após, despeje a mistura em um recipiente com tampa e leve ao congelador por 4 horas. Depois, coloque o sorvete no liquidificador e bata novamente até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de coco e abacaxi

Ingredientes

400 ml de leite de coco

240 g de abacaxi picado

picado 1/2 xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha natural

Modo de preparo

No liquidificador, bata todos os ingredientes até ficar homogêneo. Após, despeje a mistura em um recipiente com tampa e leve ao congelador por 4 horas. Depois, coloque o sorvete no liquidificador e bata novamente até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida.