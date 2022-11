5 receitas de sorvetes com frutas para não fugir da dieta

Aprenda a preparar opções deliciosas para saciar a vontade de comer doces

Sorvete de morango com banana Imagem: Shutterstock

O sorvete é uma paixão nacional e uma excelente alternativa para se refrescar no calor. Preparado com frutas, ele é a sobremesa ideal para quem deseja saciar a vontade de comer doce sem sair da dieta. Além disso, ele pode ser feito em poucos minutos. Por isso, separamos 5 receitas de sorvetes saudáveis para você incluir na rotina. Confira!

Sorvete de morango com banana

Ingredientes

3 bananas cortadas em rodelas e congeladas

cortadas em rodelas e congeladas 10 morangos cortados em rodelas e congelados

Modo de preparo

No liquidificador, coloque as bananas e bata até obter um creme. Aos poucos, adicione os morangos e bata até obter um creme uniforme. Transfira o sorvete para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 24 horas. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com folhas de manjericão.

Sorvete de pêssego

Ingredientes

600 g de pêssegos cortados em cubos e congelados

1/4 de xícara de chá de adoçante

150 g de leite de coco

Raspas de 1 limão

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o pêssego, o adoçante e o leite de coco e bata até obter um creme uniforme. Adicione as raspas de limão e bata novamente para incorporar. Transfira o sorvete para um recipiente com tampa, leve ao congelador por 6 horas e sirva em seguida.

Sorvete de abacaxi (Imagem: Shutterstock)

Sorvete de abacaxi

Ingredientes

2 xícaras de abacaxi picado e congelado

100 ml de leite de coco gelado

gelado 1 colher de sobremesa de essência de baunilha

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o leite de coco e o abacaxi e bata até obter um creme uniforme. Adicione a essência de baunilha e bata novamente. Transfira o sorvete para um recipiente com tampa, leve ao congelador por 24 horas e sirva em seguida.

Sorvete de banana e iogurte

Ingredientes

4 bananas nanicas maduras cortadas em rodelas e congeladas

200 ml de iogurte natural

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a banana e o iogurte e bata até obter um creme uniforme. Adicione o mel e bata novamente. Transfira o sorvete para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 24 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de manga

Ingredientes

2 mangas cortadas em cubos e congeladas

200 ml de iogurte natural

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a manga e o iogurte e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o sorvete para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 24 horas. Sirva em seguida.