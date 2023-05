5 receitas de sucos funcionais para a dieta

Veja como preparar opções nutritivas, refrescantes e repletas de sabor

Suco para ajudar na hidratação Imagem: MK studio | Shutterstock

Os sucos funcionais são excelentes opções para quem deseja emagrecer de maneira saudável e fortalecer a imunidade. Ricos em nutrientes, eles também estimulam a desintoxicação e a hidratação do organismo, além de serem fáceis de preparar em casa. Confira, abaixo, 5 receitas práticas e saudáveis para inserir no cardápio!

Suco para ajudar na hidratação

Ingredientes

3 fatias finas de melancia sem casca

2 fatias finas de gengibre

1 colher de sopa de linhaça

500 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata a melancia e a água. Acrescente o gengibre, a linhaça e o gelo e bata novamente. Coe a bebida e sirva a seguir.

Suco anti-inflamatório

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de repolho roxo fatiado

1 maçã

Suco de 1 limão

500 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

Descasque e corte a maçã em pedaços pequenos. No liquidificador, bata o repolho roxo, a maçã e a água. Acrescente o suco de limão e o gelo e bata novamente. Coe a bebida e sirva a seguir.

Suco antioxidante

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de framboesa

1/2 coco fresco

1 canela em pau

1 anis-estrelado

700 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

Lave bem as framboesas. Retire a casca e corte o coco em pedaços pequenos. No liquidificador, bata a framboesa, o coco e a água. Em seguida, acrescente a canela em pau, o anis-estrelado e o gelo e bata novamente. Coe bem o suco e sirva ainda gelado.

Dica: enfeite o suco com a folha verde de sua preferência.

Suco contra o envelhecimento precoce (Imagem: Melica | Shutterstock)

Suco contra o envelhecimento precoce

Ingredientes

2 beterrabas

2 maçãs

2 cenouras

700 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

Descasque as maçãs, as beterrabas e as cenouras e corte-as em pedaços pequenos. No liquidificador, bata os vegetais, a água e o gelo. Coe o suco e sirva ainda gelado.

Suco rico em fibras

Ingredientes

1/2 mamão sem sementes

4 ameixas-pretas sem sementes

1 colher de sopa de aveia em flocos

400 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

Descasque e corte o mamão em pedaços pequenos. No liquidificador, bata o mamão, as ameixas e a água. Em seguida, acrescente a aveia em flocos e o gelo e bata novamente. Coe a bebida e sirva ainda gelada.