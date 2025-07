Aprenda a preparar pratos saborosos e nutritivos com este vegetal

Refogado de acelga com tofu Imagem: Nurma Agung Firmansyah | Shutterstock

Versátil e rica em nutrientes, a acelga traz leveza, crocância e um sabor suave que se adapta a diversas combinações. Esse vegetal, comum na culinária oriental, também pode protagonizar pratos criativos, nutritivos e fáceis de preparar. Ao utilizar essa hortaliça em diferentes formas de cozimento, como refogada, recheada ou assada, é possível garantir variedade ao cardápio.

A seguir, confira 5 receitas deliciosas com acelga para o almoço!

Refogado de acelga com tofu

Ingredientes

300 g de tofu firme cortado em cubos

250 g de acelga fatiada

1 pimentão vermelho cortado em tiras

vermelho cortado em tiras 2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de óleo vegetal

1 colher de chá de óleo de gergelim

1 colher de sopa de molho de soja

1 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Aqueça uma frigideira grande em fogo médio e adicione 1 colher de sopa de óleo vegetal. Disponha os cubos de tofu, deixando dourar de todos os lados por aproximadamente 8 minutos. Retire e reserve. Na mesma frigideira, acrescente a outra colher de sopa de óleo vegetal e o alho. Refogue por 30 segundos, mexendo sempre para não queimar. Adicione o pimentão e refogue por 2 minutos em fogo médio, mantendo a crocância.

Em seguida, junte a acelga e misture bem. Cozinhe por cerca de 3 minutos, apenas até começar a murchar. Retorne o tofu dourado à frigideira, regue com o molho de soja e o óleo de gergelim. Acerte o sal, adicione pimenta-do-reino e mexa delicadamente. Cozinhe por mais 1 minuto, desligue o fogo e sirva imediatamente.

Omelete de acelga com queijo minas

Ingredientes

3 ovos

100 g de acelga cortada em tiras finas

50 g de queijo minas cortado em cubos pequenos

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com um garfo até ficarem homogêneos. Misture a acelga, o queijo, o sal e a pimenta-do-reino. Aqueça o azeite em uma frigideira antiaderente em fogo médio. Despeje a mistura de ovos e cozinhe por cerca de 3 minutos, ou até as bordas firmarem. Vire com cuidado e cozinhe por mais 2 minutos. Sirva imediatamente.

Rolinho de acelga com carne suína moída Imagem: gowithstock | Shutterstock

Rolinho de acelga com carne suína moída

Ingredientes

8 folhas grandes de acelga

400 g de carne suína moída

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 cenoura picada

1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de chá de óleo de gergelim

1 colher de sopa de molho de soja

1 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

Água suficiente para o branqueamento das folhas

1 xícara de chá de água para o cozimento final

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça água em fogo alto até começar a ferver. Mergulhe as folhas de acelga uma a uma por cerca de 30 segundos, apenas para que fiquem maleáveis. Retire e mergulhe em uma tigela com água fria. Escorra bem e reserve.

Em uma tigela média, coloque a carne suína moída, a cebola, o alho, a cenoura, o gengibre, o óleo de gergelim, o molho de soja, o sal e a pimenta-do-reino. Misture com as mãos até que todos os ingredientes estejam bem incorporados e o recheio, homogêneo.

Sobre uma superfície limpa, estenda uma folha de acelga. Disponha de 2 a 3 colheres de sopa do recheio próximo à base da folha. Enrole firmemente como um charuto, dobrando as laterais para dentro à medida que enrola. Repita o processo com todas as folhas.

Acomode os rolinhos em uma panela larga, com a emenda virada para baixo. Adicione 1 xícara de chá de água no fundo da panela, tampe e cozinhe em fogo baixo por cerca de 20 minutos, até que a carne esteja cozida e os rolinhos firmes. Sirva quente.

Yakisoba de frango e legumes salteados

Ingredientes

250 g de peito de frango cortado em tiras finas

cortado em tiras finas 1 colher de sopa de óleo de gergelim

1 colher de sopa de óleo vegetal

2 dentes de alho picados

1 cenoura cortada em tiras finas

1 pimentão vermelho pequeno cortado em tiras

1 cebola fatiada

6 folhas de acelga cortadas em tiras grossas

100 g de brócolis separado em floretes pequenos

100 g de repolho roxo fatiado

250 g de macarrão para yakisoba

3 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de molho de ostra

1 colher de sopa de amido de milho

1 xícara de chá de água para misturar com amido

2 l de água fervente para cozinhar

Sal, cebolinha fatiada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande com dois litros de água fervente e uma colher de chá de sal, cozinhe o macarrão para yakisoba por 4 a 5 minutos, ou até ficar al dente. Escorra e reserve. Depois, em uma frigideira grande, aqueça o óleo vegetal e o óleo de gergelim em fogo médio-alto. Acrescente o alho e refogue por 30 segundos. Adicione as tiras de frango e frite por 4 a 5 minutos, até dourar levemente.

Junte a cebola, a cenoura, o pimentão e o brócolis e refogue por 3 minutos. Acrescente a acelga e o repolho e continue refogando por mais 2 minutos, mexendo sempre para manter os legumes crocantes. Após, em uma tigela pequena, dissolva o amido de milho na água, depois adicione o molho de soja e o molho de ostra. Misture bem. Despeje o molho sobre os legumes e o frango e mexa até engrossar levemente. Junte o macarrão escorrido, misture tudo cuidadosamente até envolver bem os ingredientes. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino, retire do fogo e salpique cebolinha por cima. Sirva imediatamente.

Panqueca recheada com acelga e ricota

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de leite

1 ovo

1 colher de sopa de óleo

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 pitada de sal

Azeite para untar

Recheio

200 g de ricota amassada

amassada 1 xícara de chá de acelga picada

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ingredientes da massa até obter um líquido homogêneo. Depois, aqueça uma frigideira untada com azeite em fogo médio. Coloque uma porção de massa na frigideira e espalhe. Frite até dourar. Vire a massa com cuidado para dourar o outro lado. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo baixo e refogue a acelga por 2 minutos. Misture a ricota, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por mais 1 minuto. Recheie as panquecas com a mistura, enrole e sirva.