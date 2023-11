5 receitas deliciosas de salgados de festas

Veja como preparar opções simples e saborosas em casa

Coxinha de frango Imagem: Tibilletti | Shutterstock)

Os salgados de festa têm o incrível dom de transformar qualquer celebração em um momento ainda mais especial. Com sua irresistível combinação de sabores e texturas, essas pequenas delícias conquistam paladares de todas as idades. Além disso, uma grande vantagem está na praticidade de preparo, tornando-os uma escolha ideal para quem busca a combinação perfeita entre sabor e facilidade.

Por isso, confira 5 receitas de salgados de festa para deixar os seus dias e as comemorações ainda melhores!

Coxinha de frango

Ingredientes

2 xícaras de chá de leite

2 xícaras de chá de água

2 tabletes de caldo de galinha

4 colheres de sopa de óleo

100 g de margarina

1 cebola ralada

2 dentes de alho

3 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de farinha de milho

1 kg de peito de frango cozido , temperado e desfiado

, temperado e desfiado 6 ovos para empanar

Farinha de rosca para empanar

Óleo para untar e pincelar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite, a água, o caldo de galinha, o óleo, a margarina, a cebola e o alho. Leve ao fogo médio e deixe ferver. Acrescente as farinhas de trigo e de milho misturadas. Mexa até engrossar e desgrudar da panela. Unte uma superfície lisa com óleo e sove a massa com auxílio de uma espátula. Retire uma porção de massa, faça uma bolinha e aperte com as mãos até obter um disco com 2 cm de espessura. Recheie com uma colher de chá de frango e feche. Passe no ovo e na farinha de rosca. Arrume as coxinhas em uma assadeira untada com óleo, pincele-as com óleo e leve ao forno alto por 30 minutos.

Bolinho de bacalhau

Ingredientes

500 g de bacalhau sem pele e sem espinha, dessalgado por 48 horas

sem pele e sem espinha, dessalgado por 48 horas 3 batatas sem casca, cozidas e amassadas

1/2 xícara de chá de leite

4 ovos (gema e clara separadas)

3 colheres de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

3 xícaras de chá de óleo

Modo de preparo

No processador, bata bem o bacalhau por 5 minutos. Em uma tigela, misture as batatas, o bacalhau, o leite, as gemas e a salsinha até ficar homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Na batedeira, bata as claras de ovo até obter picos firmes. Misture delicadamente à massa de bacalhau. Em uma panela, em fogo médio, aqueça bem o óleo. Com duas colheres, forme os bolinhos com a massa. Frite-os por dois minutos ou até que dourem por igual. Deixe escorrer sobre papel absorvente e sirva.

Quibe com bacon

Ingredientes

500 g de trigo para quibe

3 xícaras de chá de água fervente

2 cubos de caldo de galinha

1 xícara de chá de hortelã picada

1 cebola picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

500 g de carne moída

2 xícaras de chá de bacon picado, frito e escorrido

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, deixe de molho o trigo na água fervente com os cubos de caldo de galinha dissolvidos. Deixe descansar por 15 minutos, mexendo de vez em quando ou até a água secar e esfriar. Acrescente os demais ingredientes, misturando bem. Modele os quibes com as mãos. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio. Frite os quibes por 10 minutos ou até dourarem levemente. Retire da panela, escorra em papel absorvente e sirva em seguida

Enroladinho de salsicha Imagem: flanovais | Shutterstock

Enroladinho de salsicha

Ingredientes

700 g de farinha de trigo

1 0 g de fermento biológico seco

2 colheres de sopa de açúcar

1 xícara de chá de leite

3 ovos

6 colheres de sopa de óleo de girassol

1/2 colher de sopa de sal

500 g de salsicha

1 gema misturada com 1 colher de sopa de óleo de girassol para pincelar

Farinha de trigo para enfarinhar

Óleo para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de trigo com o fermento. Acrescente os ingredientes restantes, exceto a salsicha e a gema com óleo, amassando bem. Se for preciso, adicione um pouco mais de leite. Cubra a tigela e deixe a massa crescer até dobrar de volume. Abra pedaços da massa em uma superfície enfarinhada e corte retângulos do tamanho das salsichas. Enrole, dando somente uma volta. Corte em quatro pedaços. Coloque em uma assadeira untada e polvilhada com farinha. Pincele com a gema misturada com o óleo e deixe descansar 30 minutos. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos ou até dourar.

Croquete de mandioca com carne-seca

Ingredientes

1 kg de mandioca cozida

cozida 1 kg de carne-seca dessalgada e cozida

4 colheres de sopa de óleo

3 colheres de sopa de cebola picada

2 dentes de alho amassados

1 xícara de chá de molho de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de salsa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

4 ovos batidos para empanar

Farinha de rosca para empanar

Óleo para fritar

Modo de preparo

Passe a mandioca por um espremedor até virar um purê e reserve. Desfie a carne-seca. Em uma panela, em fogo médio, refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a carne-seca e refogue por 5 minutos. Coloque o molho de tomate, o sal e a pimenta-do-reino. Sem parar de mexer, coloque a salsa picada e a mandioca. Adicione a farinha de trigo e mexa até soltar da panela. Reserve e aguarde esfriar. Depois, faça os croquetes e passe no ovo e na farinha de rosca. Em uma panela, coloque o óleo e aqueça em fogo médio. Frite os croquetes até ficarem dourados e escorra sobre papel-toalha. Sirva imediatamente.