5 receitas deliciosas e proteicas com aveia

Aprenda a preparar pratos fitness saborosos para aumentar o ganho de massa muscular

Biscoito de aveia com mel Imagem: AnikonaAnn | Shutterstock

A aveia é um cereal rico em cálcio, ferro, fibras e vitaminas essenciais para o funcionamento do corpo. Por isso, é um alimento muito indicado para quem deseja perder peso e aumentar a sensação de saciedade. “A aveia tem carboidratos de absorção lenta, que dão a sensação de saciedade por mais tempo, auxiliando no emagrecimento”, diz a nutricionista Daniela Medeiros.

Além disso, por ser composto por proteínas de alta qualidade, o cereal também é uma excelente fonte alimentar para quem deseja ganhar massa muscular, visto que auxilia tanto no crescimento quanto na recuperação dos músculos.

A seguir, confira 5 receitas nutritivas e saudáveis com aveia para incluir na dieta!

Biscoito de aveia com mel

Ingredientes

1 ovo

1 scoop de whey protein sabor baunilha

1 xícara de chá de flocos de aveia

3 colheres de sopa de leite desnatado

desnatado 1 pitada de sal

2 colheres de chá de mel

1/2 colher de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico, e misture até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e mexa até incorporar. Após, com a ajuda de uma colher, pegue uma pequena porção da massa, modele no formato de uma bolinha e achate com as mãos para formar um biscoito. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.

Pirão com aveia

Ingredientes

2 l de água

2 filés de peixe

500 g de farelo de aveia

4 dentes de alho descascados e amassados

3 colheres de sopa de molho de tomate

3 folhas de louro

1/2 pimentão vermelho sem sementes picado

1/2 pimentão amarelo sem sementes picado

1 cebola descascada e picada

2 tomates sem sementes e picados

1/2 maço de salsinha picada

1/2 maço de cebolinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione todos os ingredientes, exceto a salsinha, a cebolinha e o farelo de aveia, e cozinhe por 10 minutos, misturando bem. Após, com a ajuda de uma escumadeira, retire o peixe da panela, espere esfriar e desfie. Disponha o peixe novamente na panela e mexa bem. Aos poucos, acrescente o farelo de aveia e misture até obter uma consistência homogênea. Desligue o fogo, retire as folhas de louro, junte a cebolinha e a salsinha e sirva em seguida.

Torta de limão

Ingredientes

4 colheres de sopa de aveia

1 colher de sopa de cacau em pó

1 scoop de whey protein sabor chocolate

2 colheres de sopa de óleo de coco

1 colher de chá de xilitol

7 colheres de sopa de leite em pó desnatado

5 colheres de sopa de água

Suco de 1 limão

Óleo de coco para untar

Raspas de limão a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a aveia, o cacau em pó, o whey protein, o óleo de coco e o xilitol e misture bem. Unte forminhas com óleo de coco e disponha a massa sobre elas, preenchendo o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até ficar crocante. Desligue o forno e reserve. Em um recipiente, coloque o leite em pó, o suco de limão e a água e misture bem. Após, disponha a mistura sobre as forminhas, polvilhe com as raspas de limão e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

Brownie de chocolate Imagem: Yuphayao Pooh’s | Shutterstock

Brownie de chocolate

Ingredientes

200 g de chocolate 70% cacau picado

1 xícara de chá de óleo de coco

100 g de farinha de aveia

5 gemas de ovo

5 claras de ovo em neve

2 colheres de sopa de whey protein de chocolate

de chocolate Óleo de coco para untar

Cacau em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o chocolate e leve ao micro-ondas de 20 em 20 segundos até derreter completamente. Adicione o óleo de coco e misture até obter uma consistência homogênea. Acrescente a farinha de aveia, o whey protein e o ovo e mexa para incorporar. Por último, coloque as claras em neve e misture bem. Em seguida, transfira a massa para uma assadeira untada com óleo de coco e polvilhada com cacau em pó e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Sirva em seguida.

Pão de aveia com frutas vermelhas

Ingredientes

3 claras de ovo

1 scoop de whey protein

1 xícara de chá de farelo de aveia

3 colheres de sopa de iogurte natural

1/2 colher de sopa de fermento biológico

1/2 xícara de chá de água

1 pitada de canela em pó

1 xícara de chá de amora

1 xícara de chá de morango picado

Coco ralado a gosto

Óleo de coco para untar

Farelo de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as claras de ovo, o whey protein, o farelo de aveia, o iogurte e a água e misture até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento biológico, a canela e o coco ralado e mexa bem. Cubra a massa com um plástico filme e deixe descansar até dobrar de tamanho. Depois, finalize colocando as amoras e os morangos e misture bem. Reserve. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farelo de aveia, disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Sirva em seguida.