5 receitas deliciosas para quem tem pressão alta

Aprenda a preparar pratos saborosos e com baixo teor de sal e gordura

Salmão com especiarias Imagem: Shutterstock

De acordo com o Ministério da Saúde, a hipertensão, popularmente conhecida como pressão alta, é uma doença crônica e silenciosa que atinge 35% da população brasileira. Logo, é preciso cuidados com a alimentação, pois o sal em excesso e o alto teor de gordura presente em alguns pratos podem contribuir com o aumento da pressão arterial. Sendo assim, selecionamos receitas deliciosas e saudáveis para você saborear.

Salmão com especiarias

Ingredientes

500 g de salmão fresco em postas

fresco em postas Suco de 1/2 limão

Sal de ervas, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

1 colher de sopa de azeite

Sal de ervas

1 colher de sopa de manjericão desidratado

2 colheres de sopa de salsinha picada desidratada

1 colher de chá de alecrim desidratado

1 colher de café de raspas de limão

2 colheres de sopa de azeite

Modo de preparo

Sal de ervas

No liquidificador, bata todos os ingredientes e guarde em um recipiente de vidro com tampa.

Salmão

Em uma tigela, tempere o salmão com o limão, o sal de ervas e a pimenta-do-reino. Leve à geladeira por 30 minutos. Em seguida, aqueça uma frigideira com azeite e grelhe o salmão dos dois lados. Por último, salpique a salsinha e sirva em seguida.

Salada de quinoa com queijo minas

Ingredientes

300 g de quinoa branca

branca 3 colheres de sopa de azeite

Suco de 1/2 laranja

1 colher de café de alecrim moído

2 pimentões amarelo picados em cubos pequenos

150 g de tomate-cereja cortado ao meio

200 g de queijo minas cortado em cubos

10 folhas de hortelã frescas

Água

Modo de preparo

Em uma panela, cubra a quinoa com água e leve ao fogo médio. Cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo, escorra a água, coloque em um recipiente e aguarde esfriar. Em seguida, tempere com o azeite, o suco de laranja e o alecrim. Por último, misture delicadamente com o pimentão amarelo, o tomate, o queijo e a hortelã. Sirva em seguida.

Suflê de chuchu (Imagem: Shutterstock)

Suflê de chuchu

Ingredientes

2 chuchus cortados em cubos

3 ovos

1 colher de sopa de cebola picada

de cebola picada 1 dente de alho amassado

Água

Azeite, sal verde e salsinha picada a gosto

Sal verde

1 colher de sopa de alecrim desidratado

1 colher de sopa de manjericão desidratado

1 colher de sopa de orégano desidratado

1 colher de sopa de salsinha desidratada

1 colher de sopa de gersal (mistura de gergelim integral tostado e sal marinho, encontrado em lojas de produtos naturais)

Modo de Preparo

Sal verde

No liquidificador, bata o alecrim, o manjericão, o orégano, a salsinha e o gersal. Guarde em um recipiente seco.

Suflê de chuchu

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo baixo. Em seguida, refogue o alho e a cebola. Acrescente o chuchu e refogue mais um pouco. Cubra o chuchu com água e cozinhe em fogo médio. Quando estiver bem macio, escorra a água e, em um recipiente, tempere o chuchu com o sal verde e a salsinha. Em outro recipiente, bata as claras dos ovos em ponto de neve com uma pitada de sal. Acrescente as gemas e bata novamente até incorporar. Unte recipientes com azeite, coloque o chuchu e, por cima, acrescente a mistura aerada. Leve ao forno médio para gratinar até dourar. Sirva em seguida.

Frango com legumes

Ingredientes

3 filés de peito de frango

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 cebola picada

1 cenoura cortada em tiras finas

Floretes de 1 maço de brócolis

1 maço de vagem picado

1 1/2 dente de alho picado

Azeite e sal verde a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque o azeite, a cebola e o alho e refogue em fogo baixo. Quando a cebola ficar transparente, adicione o pimentão, a cenoura, a vagem e o brócolis. Em seguida, corte o frango em cubos e tempere com um pouco de sal verde. Em outra panela, aqueça o azeite e refogue o frango até que fique completamente cozido. Adicione aos legumes, misture bem e deixe dourar. Sirva em seguida.

Arroz integral com abobrinha

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz integral

2 dentes de alho amassados

1 cebola picada

4 xícaras de chá de água

1 colher de sopa de azeite

1 abobrinha cortada em cubos

cortada em cubos 1 colher de chá de sal verde

Raspas e suco de 1 limão

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo baixo. Em seguida, refogue o alho e a cebola. Depois, refogue o arroz, tempere com sal verde e adicione a água. Cozinhe até que a água seque completamente. Desligue o fogo e acrescente a abobrinha, as raspas e o suco do limão. Tampe a panela e deixe a abobrinha cozinhar no vapor por 5 minutos. Sirva em seguida.