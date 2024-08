Aprenda a preparar versões dessa tradicional comida japonesa para explorar novos sabores e combinações

Com as receitas certas, é possível criar sushis deliciosos em casa e sem precisar de muita experiência. Isso porque, além de serem fáceis, algumas opções oferecem a vantagem de poder personalizar os ingredientes conforme o seu gosto, controlando a qualidade e o frescor dos componentes para garantir um sushi saudável e saboroso.

Pensando nisso, a seguir, confira 5 receitas fáceis de sushi para fazer em casa e transformar a sua cozinha em um verdadeiro restaurante japonês!

Uramaki de salmão (sushi invertido)

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz japonês

japonês 3 xícaras de chá de água

1 xícara de chá de vinagre de arroz

3 folhas de alga nori

250 g de salmão cortado em fatias

Sementes de gergelim preta e dourada a gosto

Modo de preparo

Arroz

Em uma peneira, coloque o arroz e lave em água corrente até a água sair completamente limpa. Cubra com um pano e deixe descansar por 20 minutos. Após, transfira o arroz para uma panela, cubra com água, tampe e leve ao fogo médio. Ferva por 15 minutos, desligue o fogo e deixe descansar por 10 minutos. Depois, regue o arroz com o vinagre e reserve.

Montagem

Em um tapete de bambu, coloque a alga com a parte brilhante virada para baixo. Disponha o arroz uniformemente sobre a parte crespa e aperte levemente. Salpique com as sementes de gergelim e vire de maneira que a alga fique virada para cima. Disponha o salmão sobre ela e, com a ajuda da esteira, enrole. Corte em espessura de 6 cm e repita o processo com as outras folhas de alga e o restante dos ingredientes. Sirva em seguida.

Sushi com vegetais

Ingredientes

2 xícaras de arroz japonês

3 xícaras de chá de água

1 xícara de chá de vinagre de arroz

25 g de alga nori

1 pepino descascado e cortado em tiras

descascado e cortado em tiras 2 tomates sem sementes e picados

Folhas de alface higienizadas

Modo de preparo

Arroz

Em uma peneira, coloque o arroz e lave em água corrente até a água sair completamente limpa. Cubra com um pano e deixe descansar por 20 minutos. Após, transfira o arroz para uma panela, cubra com água, tampe e leve ao fogo médio. Ferva por 15 minutos, desligue o fogo e deixe descansar por 10 minutos. Depois, regue o arroz com o vinagre e reserve.

Montagem

Em um tapete de bambu, coloque a parte brilhante da alga virada para baixo e, sobre a parte crespa, faça uma camada com o arroz, deixando as pontas livres. Disponha a folha de alface sobre o arroz, coloque uma tira de pepino sobre ela e, em fila, acomode o tomate picado ao lado do pepino. Enrole o sushi, apertando bem, e corte na espessura de 6 cm. Repita o processo com todas as algas e o restante dos ingredientes. Sirva em seguida.

Uramaki skin

Ingredientes

1 xícara de arroz japonês

1 1/2 xícaras de chá de água

1/2 xícara de chá de vinagre de arroz

1/2 folha de alga nori

50 g de salmão picado e grelhado

Polpa de 1 abacate picada

1 colher de sopa de semente de gergelim torrada

Água

Modo de preparo

Arroz

Em uma peneira, coloque o arroz e lave em água corrente até a água sair completamente limpa. Cubra com um pano e deixe descansar por 20 minutos. Após, transfira o arroz para uma panela, cubra com água, tampe e leve ao fogo médio. Ferva por 15 minutos, desligue o fogo e deixe descansar por 10 minutos. Depois, regue o arroz com o vinagre e reserve.

Montagem

Em um tapete de bambu, coloque a alga com a parte brilhante virada para baixo. Disponha o arroz uniformemente sobre a parte crespa e adicione o gergelim. Vire de maneira que a alga fique virada para cima. Coloque o salmão e o abacate sobre ela e, com a ajuda da esteira, enrole e aperte bem. Corte em espessura de 6 cm e sirva em seguida.

Sushi empanado Imagem: Sasha Bulletti | Shutterstock

Sushi empanado (hot holl)

Ingredientes

1 folha de alga nori

1 xícara de arroz japonês

1 1/2 xícaras de chá de água

1/2 xícara de chá de vinagre de arroz

50 g de salmão cortado em tiras

cortado em tiras 1 kani kama cortado em tiras finas

1 ovo

Cebolinha picada e cream cheese a gosto

Farinha de trigo, farinha oriental para empanar e óleo de canola

Modo de preparo

Arroz

Em uma peneira, coloque o arroz e lave em água corrente até a água sair completamente limpa. Cubra com um pano e deixe descansar por 20 minutos. Após, transfira o arroz para uma panela, cubra com água, tampe e leve ao fogo médio. Ferva por 15 minutos, desligue o fogo e deixe descansar por 10 minutos. Depois, regue o arroz com o vinagre e reserve.

Montagem

Em um tapete de bambu, coloque a alga com a parte brilhante virada para baixo. Cubra a parte crespa com o arroz e, no centro, disponha o salmão e o kani. Enrole com a ajuda da esteira e reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o ovo e a água e misture até obter uma massa fina. Mergulhe o sushi nessa mistura até ficar completamente envolvido.

Após, em outro recipiente, coloque a farinha oriental e empane o sushi. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo de canola e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o sushi e frite até dourar. Retire do fogo e corte em espessura de 6 cm. Cubra com o cream cheese e polvilhe com cebolinha. Sirva em seguida.

Sushi de morango com cream cheese

Ingredientes

1 folha de alga nori

1 xícara de arroz japonês

1 1/2 xícaras de chá de água

1/2 xícara de chá de vinagre de arroz

3 morangos cortados ao meio

cortados ao meio Cream cheese a gosto

Modo de preparo

Arroz

Em uma peneira, coloque o arroz e lave em água corrente até a água sair completamente limpa. Cubra com um pano e deixe descansar por 20 minutos. Após, transfira o arroz para uma panela, cubra com água, tampe e leve ao fogo médio. Ferva por 15 minutos, desligue o fogo e deixe descansar por 10 minutos. Depois, regue o arroz com o vinagre e reserve.

Montagem

Em um tapete de bambu, coloque a alga com a parte brilhante virada para baixo. Cubra a parte crespa com arroz e, no centro, faça uma fileira com os morangos. Acomode o cream cheese ao lado da fruta e, com a ajuda da esteira, enrole e aperte bem. Corte em espessura de 6 cm e sirva em seguida.