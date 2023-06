5 receitas fit com carne moída

Aprenda a preparar pratos saborosos, nutritivos, econômicos e com alto teor de proteína

Almôndega com linhaça Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock

A carne moída é rica em proteína, uma das substâncias mais importantes durante a alimentação, principalmente para quem está de dieta e deseja ganhar massa muscular. Isso porque esse nutriente é responsável por promover a saciedade e atuar no controle do peso, favorecendo o sistema imunológico e aumentando a energia para a prática de exercícios físicos, desde que consumido adequadamente.

“É importante consumir alimentos ricos em proteína de alto valor biológico 30 minutos após o exercício físico, pois ajuda a evitar lesões musculares, sendo essencial para a recuperação do músculo”, recomenda a nutricionista Emanuelle Esteves.

Por isso, confira a seguir 5 receitas, leves, saudáveis, práticas e deliciosas com carne moída.

Almôndega com linhaça

Ingredientes

180 g de patinho moído

1 colher de chá de cheiro-verde

1 colher de chá de cebolinha picada

1 clara de ovo

1 ½ colher de sopa de farinha de linhaça

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de molho de tomate

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e mexa até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e molde no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha as almôndegas sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Dica: sirva com salsinha picada e gergelim.

Panqueca de aveia com carne moída

Ingredientes

Massa

1 ovo

1/2 xícara de chá de leite desnatado

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

Sal a gosto

Azeite para untar

Recheio

1 dente de alho descascado e picado

1 cebola cortada em cubos

1 colher de sopa de azeite

1 tomate cortado em cubos

1 colher de sopa de cominho

200 g de carne moída

2 colheres de sopa de molho de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje a massa sobre ela e cozinhe até formar bolhas. Com cuidado, vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o tomate e o cominho e misture bem. Junte a carne moída, tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue até a carne ficar marrom. Por último, coloque o molho de tomate, mexa bem e cozinhe por 1 minuto. Desligue o fogo, recheie a panqueca e sirva em seguida.

Couve-flor gratinada com carne moída

Ingredientes

500 g de carne moída

1 couve-flor

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos

1 pimentão verde sem sementes e cortado em cubos

1 xícara de chá de molho de tomate

1 colher de sopa de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de leite desnatado

Sal, azeite e salsinha picada a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne moída e cozinhe até ela ficar marrom. Acrescente os pimentões, o sal e o molho de tomate e refogue por 5 minutos. Reserve. Em uma panela, coloque a farinha de trigo e dissolva no leite. Leve ao fogo médio para cozinhar até engrossar, sem parar de mexer. Reserve.

Em outra panela, coloque a couve-flor e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar até que ela fique macia. Desligue o fogo, escorra a água e disponha metade da couve-flor em uma assadeira de vidro. Cubra com a carne moída e, por cima, coloque o restante da couve-flor. Por último, despeje o molho com a farinha de trigo sobre o legume, polvilhe com a salsinha e leve ao forno preaquecido a 200°C por 10 minutos. Sirva em seguida.

Sopa de legumes com carne moída (Imagem: Lapina Maria | Shutterstock)

Sopa de legumes com carne moída

Ingredientes

3 batatas descascadas e cortadas em cubos

descascadas e cortadas em cubos 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

2 tomates picados

200 g de quiabo

395 g de ervilha

395 g de milho-verde

200 g de carne moída

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e picados

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne moída e refogue até ela ficar marrom. Acrescente as batatas, as cenouras, os tomates, a ervilha, o milho-verde e o quiabo e refogue até começar a caramelizar o fundo da panela. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Por último, cubra os ingredientes com a água, tampe a panela e cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Carne moída com abóbora

Ingredientes

300 g de carne moída

700 g de abóbora descascada e cortada em cubos

1 cebola descascada e picada

1 tomate picado

250 ml de água

1/2 xícara de chá de molho de tomate

Sal, azeite, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a carne moída e cozinhe até ela ficar marrom. Acrescente a abóbora, o tomate, o molho de tomate e a água tampe a panela. Cozinhe até a abóbora ficar macia. Tempere com sal e pimenta-do-reino e polvilhe com salsinha. Sirva em seguida.