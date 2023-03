5 receitas fit com gergelim

Aprenda a preparar opções saudáveis e nutritivas para o dia a dia

Barrinha de gergelim Imagem: Oleksii Mishchenko | Shutterstock

A semente de gergelim é uma excelente aliada de quem deseja manter a boa forma. Utilizada na decoração de pães, ela também pode ser aplicada no preparo de diversas receitas, pois ela ajuda a saciar a fome e é superversátil. Além disso, essa semente é uma rica fonte de nutrientes, vitaminas e ferro essenciais para o organismo. A seguir, confira 5 receitas simples e deliciosas com gergelim!

Barrinha de gergelim

Ingredientes

1 xícara de chá de sementes de gergelim

1 xícara de chá de mel

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as sementes de gergelim e leve ao fogo médio até ficarem douradas, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o mel e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as sementes de gergelim e misture bem. Disponha o doce sobre uma assadeira untada com óleo de coco, cubra com plástico filme e abra com a ajuda de um rolo. Espere esfriar e corte em formato de barrinhas. Sirva em seguida.

Banana empanada com gergelim

Ingredientes

4 bananas descascadas

4 colheres de sopa de óleo de coco

100 g de adoçante em pó

50 g de sementes de gergelim

Canela a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o adoçante em pó, a canela e as sementes de gergelim e misture bem. Reserve. Passe as bananas no óleo de coco e depois na mistura com os ingredientes secos. Após, disponha as bananas em uma assadeira com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.

Pão com gergelim

Ingredientes

3 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de leite de caju

2 colheres de sopa de gergelim branco

2 ovos

1 cebola descascada e picada

10 g de fermento biológico em pó

Sal, azeite e orégano a gosto

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o orégano e doure. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo integral, as sementes de gergelim e o fermento biológico e misture bem. Acrescente o leite de caju, a cebola e o ovo e mexa até obter uma massa homogênea. Por último, coloque sal e misture para incorporar com os demais ingredientes. Cubra a massa com um plástico filme e deixe descansar até dobrar de tamanho.

Divida a massa em quatro partes e modele no formato de bolinhas. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Biscoito de aveia com gergelim (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

Biscoito de aveia com gergelim

Ingredientes

1 xícara de chá de aveia em flocos

2 colheres de sopa de sementes de gergelim

2 colheres de sopa de óleo de coco

1 colher de sopa de mel

100 g de farinha de trigo integral

1 colher de café de essência de baunilha

1 ovo batido

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o óleo de coco e o mel e misture bem. Adicione o ovo e a essência de baunilha e misture para incorporar com os demais ingredientes. Junte a aveia, a farinha de trigo e as sementes de gergelim e mexa até obter uma consistência homogênea. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Disponha os biscoitos em uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo e leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.

Frango com gergelim

Ingredientes

300 g de peito de frango

50 g de sementes de gergelim

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 ovo batido

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Disponha a farinha de trigo integral, o ovo e as sementes de gergelim em recipientes diferentes e passe o frango sobre eles para empanar. Disponha o frango em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.