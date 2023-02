5 receitas fit e econômicas com abobrinha

Aprenda a preparar pratos deliciosos e saudáveis para variar o cardápio

Macarrão de abobrinha Imagem: Shutterstock

A abobrinha é um legume versátil e simples de fazer. Aliada das dietas, ela é rica em minerais, vitaminas e magnésio, que auxiliam na digestão e facilitam a eliminação de toxinas do corpo. Fácil de encontrar, também é uma alternativa econômica para preparar pratos saborosos e compor uma alimentação saudável. A seguir, confira 5 receitas gostosas e nutritivas com abobrinha.

Macarrão de abobrinha

Ingredientes

3 abobrinhas italianas descascadas e fatiadas finamente

italianas descascadas e fatiadas finamente 2 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as fatias de abobrinha, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até que fiquem macias. Desligue o fogo, escorra a água e transfira as fatias para um recipiente com água gelada por 1 minuto. Descarte a água e reserve as abobrinhas.

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o sal, a pimenta-do-reino, as abobrinhas e misture bem. Desligue o fogo, transfira o macarrão para um recipiente e sirva em seguida.

Dica: sirva salpicado com castanhas trituradas e salada da sua preferência.

Abobrinha recheada com ricota

Ingredientes

2 abobrinhas

5 cebolas descascadas e picadas

1 alho descascado e amassado

200 g de ricota

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Corte as abobrinhas ao meio no sentido do comprimento. Retire o miolo e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e doure. Junte o miolo da abobrinha, tampe a panela e cozinhe por 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Transfira a mistura para um recipiente, acrescente a ricota e misture bem.

Unte uma assadeira com azeite e disponha as fatias de abobrinha. Com a ajuda de uma colher, recheie as fatias com a ricota, regue com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Panqueca de abobrinha

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de abobrinha ralada

1 ovo batido

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

2 colheres de sopa de cebola picada

1/2 colher de chá orégano

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a abobrinha, o azeite, o ovo, a cebola e bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de aveia, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino e bata por mais 3 minutos. Reserve.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, coloque um pouco de massa e doure os dois lados. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

Caldo de abobrinha com batata (Imagem: Shutterstock)

Caldo de abobrinha com batata

Ingredientes

3 abobrinhas descascadas e picadas

3 batatas descascadas e picadas

descascadas e picadas 1 cebola descascada e cortada em meia-lua

Sal e salsinha picada a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as abobrinhas, as batatas, a cebola, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar um pouco e coloque no liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente, ajuste o sal e sirva com a salsinha.

Chips de abobrinha

Ingredientes

1 abobrinha

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Unte uma assadeira com azeite e reserve. Descasque a abobrinha e corte em rodelas finas. Disponha os pedaços de abobrinha sobre a assadeira e regue com azeite. Polvilhe com sal e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.