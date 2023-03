5 receitas fit para fazer no liquidificador

Aprenda a preparar pratos gostosos e nutritivos de maneira fácil

Creme de milho Imagem: Kritchai7752 | Shutterstock)

Alimentar-se corretamente pode ser sinônimo de criatividade e sabor. Isso porque preparar pratos fitness deliciosos também é uma oportunidade para se aventurar na cozinha e explorar novas texturas. Para isso, existem diversas opções nutritivas que podem ser preparadas em poucos minutos para você variar o cardápio e adotar uma alimentação mais saudável. A seguir, confira 5 receitas de liquidificador para você emagrecer de forma simples!

Creme de milho

Ingredientes

1 xícara de chá de milho-verde cozido

cozido 150 ml de leite desnatado

1/2 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o milho, o leite desnatado e o azeite e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione sal e pimenta-do-reino e bata para misturar com os demais ingredientes. Com a ajuda de um coador, coe o creme e sirva em seguida.

Bolo de maçã com aveia

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

3/4 de xícara de chá de açúcar de coco

3 maçãs sem sementes e picadas

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1 colher de sopa de canela em pó

1/2 xícara de chá de iogurte natural

2 colheres de chá de fermento químico em pó

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de aveia, a farinha de trigo, o açúcar, o fermento químico e o bicarbonato e misture bem. Adicione as maçãs e mexa para incorporar. Reserve. Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo de coco e o iogurte e bata por 3 minutos. Junte a mistura aos ingredientes secos, acrescente a canela em pó e mexa bem. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de trigo integral, despeje a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Retire do forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.

Flan de morango

Ingredientes

600 g de morango cortados em rodelas

4 colheres de sopa adoçante

200 g de iogurte natural desnatado

1 xícara de chá de leite desnatado

3 folhas de gelatina vermelha

4 colheres de chá de gelatina em pó incolor sem sabor

Água para dissolver a gelatina

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os morangos, o leite, o iogurte e o adoçante e bata até obter um creme homogêneo. Despeje metade do creme em um recipiente e leve à geladeira para gelar. Corte as folhas de gelatina em pedaços pequenos, coloque em uma panela e adicione 5 colheres de sopa de água fria. Leve ao fogo baixo até dissolver completamente, sem deixar ferver. Junte a mistura ao creme que ficou no liquidificador e bata por 1 minuto. Distribua o creme em forminhas individuais e leve à geladeira até firmar.

Em um recipiente, coloque a gelatina em pó e 5 colheres de sopa de água e misture bem até dissolver completamente. Junte à mistura a primeira metade do creme que foi para geladeira e misture bem. Despeje sobre as forminhas individuais reservadas e leve para gelar por 2 horas. Sirva em seguida.

Empada de aveia (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)

Empada de aveia

Ingredientes

Massa

3 ovos

80 ml de leite desnatado

1 colher de sopa açúcar mascavo

8 colheres de sopa de farinha de aveia

3 colheres de sopa de farelo de aveia

2 colheres de sopa de azeite

Sal a gosto

1 colher de sobremesa de fermento químico em pó

Azeite para untar

Recheio

1 kg de peito de frango

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Cream cheese a gosto

1 ovo para pincelar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque os ovos, o leite e o açúcar e misture bem. Acrescente a farinha de aveia, o farelo de aveia, o azeite e o sal e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture para incorporar com os demais ingredientes. Unte forminhas para empada com azeite e disponha metade da massa sobre elas, preenchendo o fundo e as laterais. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Junte o peito de frango e cozinhe até dourar. Vire para cozinhar do outro lado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra o frango com a água e cozinhe por 30 minutos. Após, escorra a água, espere o frango esfriar e desfie. Tempere com sal e pimenta-do-reino, junte o cream cheese e misture bem. Recheie as empadas com o frango e cubra com o restante da massa. Pincele com o ovo e leve ao forno preaquecido a 200°C até dourar. Sirva em seguida.

Pão com quinoa

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de farinha arroz

1/2 xícara de chá de polvilho doce

1/2 xícara de chá de quinoa em flocos

3 colheres de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de água

1 pitada de sal

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Azeite para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, a água, o azeite, a farinha de arroz, a quinoa, o polvilho doce e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente, adicione o fermento químico e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Unte uma forma com azeite e enfarinhe com farinha de arroz, disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 200°C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.