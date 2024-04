5 receitas funcionais com ameixa seca

Explore a versatilidade da ameixa em pratos deliciosos, nutritivos e fáceis de fazer

Manjar fitness Imagem: EDSON DE SOUZA NASCIMENTO | Shutterstock)

Está em busca de opções saudáveis e saborosas para incluir na sua dieta? As ameixas secas são uma excelente escolha! Isso porque, além de serem naturalmente doces e deliciosas, elas são ricas em fibras, vitaminas e minerais essenciais que auxiliam na saúde geral do corpo. E o melhor: são versáteis e podem ser incorporadas em diversos pratos para variar o cardápio. A seguir, confira 5 receitas com ameixa seca irresistíveis que você precisa experimentar!

Manjar fitness

Ingredientes

1 l de leite desnatado

desnatado 250 g de leite de coco

6 colheres de sopa de amido de milho

1 xícara de chá de água

100 g de ameixa seca sem caroço

7 colheres de sopa de açúcar de coco

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite, o leite de coco, o amido de milho e metade do açúcar de coco. Leve ao fogo médio (sem parar de mexer) e cozinhe até obter um creme homogêneo. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira para uma travessa redonda com fundo central. Leve à geladeira até firmar. Enquanto isso, em outra panela, coloque o restante do açúcar de coco, as ameixas e a água. Leve ao fogo médio até obter uma calda. Desligue o fogo e espere esfriar. Após, retire o manjar da geladeira, desenforme com cuidado e cubra com a calda. Sirva em seguida.

Pão de aveia com ameixa seca

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de polvilho doce

1 colher de sopa açúcar mascavo

1 colher de sopa fermento biológico

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de azeite

1 xícara de chá de água morna

1 ovo

Ameixas secas picadas decorar

Azeite para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes secos e misture. Adicione o azeite e o ovo e mexa para incorporar. Aos poucos, junte a água e misture até obter uma consistência homogênea. Unte uma forma para pão com azeite e enfarinhe com farinha de arroz, disponha a massa sobre ela e decore com as ameixas picadas. Cubra com plástico-filme e deixe descansar até dobrar de tamanho. Após, leve ao forno preaquecido a 200°C por 40 minutos. Sirva em seguida.

Biscoito de ameixa seca

Ingredientes

1/2 xícara de chá de ameixa seca sem caroço

2 colheres de sopa de água

1 ovo

2 colheres de sopa de mel

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de óleo de coco

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de farelo de aveia

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a ameixa e a água e bata até obter uma mistura homogênea. Após, despeje a mistura em um recipiente, junte o restante dos ingredientes e mexa até obter uma massa. Depois, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de biscoito. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Muffin com ameixa seca Imagem: Risti Salim | Shutterstock

Muffin com ameixa seca

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

2 ovos

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

6 ameixas secas sem caroço

1/2 colher de sopa de fermento químico em pó

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes secos e misture. Adicione o restante dos condimentos e mexa até obter uma massa homogênea. Após, distribua a massa em forminhas para muffin e leve ao forno preaquecido até dourar. Sirva em seguida.

Musse de ameixa seca

Ingredientes

1/2 xícara de chá de ameixa seca sem caroço

3 claras de ovo em neve

2 colheres de sopa de xilitol

160 g de iogurte natural

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as ameixas, cubra com água e deixe descansar por 10 minutos. Após, escorra as ameixas, transfira metade para o liquidificador, adicione o iogurte e bata. Transfira para um recipiente e adicione a clara em neve, o xilitol e o restante das ameixas. Mexa para incorporar e distribua em taças para musse. Leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.