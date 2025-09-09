5 receitas incríveis com costela suína para o almoço
Transforme as suas refeições com esse corte de carne de porco versátil e saboroso
A costela suína é um dos cortes mais versáteis e saborosos da carne de porco, perfeita para preparar pratos que conquistam pelo aroma e pelo sabor marcante. Seja assada lentamente, grelhada na brasa ou combinada com molhos, ela sempre rende refeições irresistíveis. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas com costela suína para o almoço que vão transformar a sua mesa em um verdadeiro banquete. Confira!
Costela suína com ameixa seca
Ingredientes
- 1,5 kg de costela suína cortada em pedaços
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola descascada e picada
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 2 tomates sem pele, sem sementes e picados
- 1 colher de sopa de molho de tomate
- 1 xícara de chá de vinho tinto seco
- 1 xícara de chá de caldo de carne
- 200 g de ameixa seca sem caroço
- 2 folhas de louro
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Folhas de manjericão para finalizar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a costela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e sele os pedaços de costela até dourarem de todos os lados. Transfira para um recipiente e reserve. Na mesma panela, coloque a cebola e o alho e doure. Acrescente os tomates e o molho de tomate e misture.
Volte a costela para a panela, regue com vinho tinto e cozinhe até evaporar o álcool. Junte o caldo de carne e as folhas de louro e cozinhe por 1 hora e 30 minutos, mexendo de vez em quando. Nos últimos 20 minutos de cozimento, coloque as ameixas secas. Finalize o cozimento, desligue o fogo e retire as folhas de louro. Sirva decorado com as folhas de manjericão.
Costela suína com batata
Ingredientes
- 1,5 kg de costela suína cortada em pedaços
- 1 kg de batata descascada e cortada em cubos
- 4 dentes de alho descascados e amassados
- 1 cebola descascada e picada
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1 limão
- 1 colher de sopa de páprica doce
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 folha de louro
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 xícara de chá de água
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a costela e tempere com sal, pimenta-do-reino, alho, suco de limão, páprica doce e cominho. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 1 hora na geladeira. Enquanto isso, em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure a cebola. Acrescente a costela e sele de todos os lados até ficar dourada. Junte a folha de louro, cubra com água e tampe a panela. Cozinhe por 40 minutos. Passado esse tempo, adicione as batatas, misture e cozinhe por mais 20 minutos. Desligue o fogo e retire a folha de louro. Sirva em seguida.
Costela suína na brasa
Ingredientes
Costela
- 2 kg de costela suína inteira
- Suco de 2 limões
- 5 dentes de alho descascados e amassados
- 2 colheres de sopa de sal grosso
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de chá de páprica doce
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Ramos de alecrim a gosto
Molho
- 1/2 xícara de chá de ketchup
- 2 colheres de sopa de mel
- 2 colheres de sopa de molho inglês
- 1 colher de sopa de vinagre de maçã
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de chá de mostarda
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a costela e tempere com suco de limão, alho, sal grosso, pimenta-do-reino, páprica doce, azeite de oliva e ramos de alecrim. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 2 horas. Enquanto isso, em um recipiente, coloque todos os ingredientes do molho e misture até obter uma consistência homogênea. Reserve.
Aqueça a churrasqueira e deixe formar uma camada de brasa. Disponha a costela na grelha com o osso virado para baixo e asse por 2 horas, virando de vez em quando para dourar por igual. Nos últimos 20 minutos de cozimento, pincele a costela com o molho reservado, virando de vez em quando e repetindo o processo 3 vezes. Sirva em seguida.
Costela suína com molho barbecue
Ingredientes
Costela
- 1,5 kg de costela suína cortada em pedaços
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
Molho barbecue
- 1 xícara de chá de ketchup
- 2 colheres de sopa de molho inglês
- 2 colheres de sopa de vinagre de maçã
- 3 colheres de sopa de açúcar mascavo
- 1 colher de sopa de mostarda
- 1 colher de chá de páprica defumada
- Pimenta-do-reino moída, gergelim e cebolinha picada a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a costela e tempere com sal, pimenta-do-reino, alho, suco de limão e azeite de oliva. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 1 hora na geladeira. Enquanto isso, em uma panela, coloque todos os ingredientes do molho e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até levantar fervura e engrossar levemente. Desligue o fogo e reserve.
Transfira a costela para uma assadeira e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 1 hora e 30 minutos. Após, retire o papel-alumínio e pincele com o molho barbecue. Volte ao forno por mais 20 minutos, virando e passando mais molho para caramelizar. Sirva polvilhado com gergelim e cebolinha.
Costela suína com molho picante
Ingredientes
- 1,5 kg de costela suína cortada em pedaços
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola descascada e picada
- 4 dentes de alho descascados e amassados
- 2 tomates sem sementes e picados
- 2 colheres de sopa de molho de tomate
- 1 pimenta dedo-de-moça picada
- 1 colher de chá de páprica picante
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 colher de chá de molho de pimenta
- 1 xícara de chá de cerveja preta
- 2 xícaras de chá de caldo de carne
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Coentro picado para finalizar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a costela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela de pressão, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a costela e sele de todos os lados até dourar. Transfira para um recipiente e reserve.
Na mesma panela, coloque a cebola e o alho e doure. Acrescente os tomates, os molhos, a páprica picante, o cominho e a pimenta dedo-de-moça e cozinhe até obter um molho encorpado. Volte a costela para a panela, regue com cerveja preta e cozinhe até evaporar o álcool. Junte o caldo de carne, misture e reduza o fogo. Tampe a panela e cozinhe por 50 minutos após pegar pressão. Sirva polvilhado com coentro.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.