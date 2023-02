5 receitas leves com berinjela para ajudar a emagrecer

Aprenda a preparar pratos que vão te ajudar a controlar o apetite e a perder peso sem abrir mão do sabor

A berinjela é um vegetal versátil e saboroso que pode ser um ótimo aliado para quem busca emagrecer. Além de ter poucas calorias, ela é rica em fibras, o que ajuda a manter a sensação de saciedade por mais tempo e a controlar a fome ao longo do dia. A seguir, veja receitas leves e saudáveis para incluir em sua dieta. Experimente e descubra novas formas de preparar este vegetal tão nutritivo!

Ravióli recheado com berinjela

Ingredientes

2 berinjelas cortadas em cubos pequenos

2 colheres de sopa de azeite

1 xícara de chá de nozes picadas

picadas 1 1/2 xícara de chá de tofu amassado

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de farinha de arroz

2 dentes de alho amassados

2 ovos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de manjericão picado

3 xícaras de molho de tomate caseiro

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e de arroz, os ovos e 1 pitada de sal. Misture bem até formar uma massa homogênea. Em seguida, embrulhe a massa em um plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após esse período, retire a massa da geladeira e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho. Acrescente a berinjela e refogue-a por 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione as nozes e o tofu, mexa bem e desligue o fogo. Reserve.

Disponha a massa em uma superfície lisa e abra-a. Depois, corte em quadrados com 10 cm. Coloque o recheio no centro de cada quadrado, dobre a massa ao meio e feche bem as extremidades. Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, acrescente o ravióli e uma pitada de sal e cozinhe até que fique al dente. Em outra panela, aqueça o molho de tomate por 4 minutos. Transfira o ravióli para um escorredor. Após a água escorrer totalmente, coloque o ravióli em um prato, cubra-o com o molho de tomate e salpique o manjericão. Sirva em seguida.

Almôndegas de berinjela

Ingredientes

2 berinjelas descascadas e cortadas em pedaços pequenos

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

4 colheres de sopa de farinha de linhaça

2 ovos

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho e a cebola. Em seguida, acrescente a berinjela, refogue por 5 minutos e desligue o fogo. No liquidificador, bata os ingredientes refogados e reserve. Em um recipiente, coloque a mistura batida, a farinha de linhaça, os ovos, o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde. Misture bem e leve a massa à geladeira por 30 minutos. Depois, retire da geladeira e modele a massa no formato de bolinhas. Coloque as almôndegas em uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 25 minutos, virando-as na metade do tempo. Sirva em seguida.

Salada de pimentão com berinjela (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock)

Salada de pimentão com berinjela

Ingredientes

1/2 pimentão vermelho cortado em pedaços grandes

1/2 pimentão amarelo cortado em pedaços grandes

amarelo cortado em pedaços grandes 1 abobrinha cortada em rodelas

1 berinjela cortada em rodelas

1 colher de sopa de azeite

Folhas de manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Unte uma frigideira grelha com azeite e leve ao fogo baixo. Adicione os pimentões, a abobrinha e a berinjela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Grelhe os vegetais até que fiquem levemente dourados e macios. Transfira-os para uma saladeira e salpique manjericão por cima antes de servir.

Sopa de colorida

Ingredientes

3 cenouras cortadas em rodelas

2 xícaras de chá de vagem cortada em pedaços

1 nabo cortado em pedaços

2 tomates picados

1 berinjela cortada em cubos

cortada em cubos 1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

1 colher de sopa de azeite

1 l de água

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola. Em seguida, acrescente a cenoura, a vagem, o nabo, os tomates e a berinjela. Refogue os vegetais por aproximadamente 3 minutos. Adicione o sal e a pimenta-do-reino e mexa bem. Coloque a água e tampe a panela. Cozinhe por 35 minutos após o início da pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair e abra a panela. Acrescente o cheiro-verde, mexa e sirva a sopa.

Rolinho de berinjela com cenoura (Imagem: Iuliia Kochenkova | Shutterstock)

Rolinho de berinjela com cenoura

Ingredientes

1 berinjela

1 cenoura ralada

1/2 xícara de chá de alho-poró picado

2 dentes de alho amassados

1/2 cebola picada

Azeite e cebolinha picada a gosto

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

3 colheres de sopa de água

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite e refogue o alho, a cebola e o alho-poró. Adicione a cenoura e refogue por mais 2 minutos. Acrescente a água e cozinhe por mais 3 minutos. Desligue o fogo, tempere com a metade do sal e da pimenta-do-reino, misture e reserve. Corte a berinjela em fatias finas e tempere com a outra metade do sal e da pimenta-do-reino. Em outra frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e coloque as fatias de berinjela. Cozinhe dos dois lados da berinjela até ficar macia. Recheie as fatias com os vegetais refogados e enrole. Sirva a berinjela com cebolinha picada.