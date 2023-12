5 receitas leves com peixe para o almoço

Veja como ter praticidade, economia e saúde no cardápio diário com estas opções de pratos

Ceviche de peixe com guacamole Imagem: N K | Shutterstock

O peixe é uma fonte valiosa de nutrientes essenciais para uma alimentação equilibrada. Além de saboroso, é um aliado da saúde, oferecendo vitaminas, minerais e proteínas fundamentais para o bom funcionamento do corpo. Sendo assim, confira 5 receitas leves com peixe para quem busca praticidade, economia e saúde no cardápio diário, que vão tornar seu almoço mais leve e nutritivo!

Ceviche de peixe com guacamole

Ingredientes

400 g de filé de peixe branco

Suco de 4 limões

1 cebola-roxa fatiada

Sal, coentro picado e pimenta-do-rein o moída a gosto

moída 2 abacates maduros

1 tomate picado

1/2 cebola-roxa picada

1 pimenta dedo-de-moça sem semente e picada

Corte o filé de peixe em cubos pequenos e coloque-os em uma tigela. Adicione o suco de limão sobre o peixe, certificando-se de que todos os pedaços estejam bem cobertos pelo suco. Deixe marinar por cerca de 20 minutos. O peixe vai ficar opaco e firme quando estiver pronto. Após a marinada, escorra o excesso de suco de limão e acrescente a cebola-roxa fatiada, a pimenta dedo-de-moça, o coentro e sal. Misture tudo delicadamente para que os sabores se incorporem. Reserve.

Para o guacamole, corte os abacates ao meio, retire o caroço e coloque a polpa em uma tigela. Amasse com um garfo até obter uma consistência cremosa, mas ainda com alguns pedaços. Em seguida, adicione o tomate picado e a cebola-roxa picada à tigela. Tempere com sal, coentro e pimenta-do-reino. Junte com o peixe e sirva em seguida.

Dica: sirva com nachos.

Peixe grelhado com molho de abacate e coentro

Ingredientes

4 filés de linguado

2 abacates maduros

Suco de 2 limões

1/2 xícara de chá de coentro picado

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, prepare o molho batendo os abacates maduros, o suco de limão, o coentro, o alho picado, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma consistência cremosa. Reserve.

Em um recipiente, tempere os filés de peixe com sal e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio-alto. Grelhe os filés de peixe por cerca de 3-4 minutos de cada lado, ou até que estejam cozidos a seu gosto. Sirva os filés de peixe grelhado com o molho de abacate por cima.

Dica: acompanhe com uma salada de folhas verdes ou legumes cozidos no vapor.

Peixe com molho de tomate

Ingredientes

4 filés de pescada

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

400 g de tomates pelados

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de manjericão picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione os tomates pelados à frigideira e cozinhe por alguns minutos, amassando-os com uma colher.

Tempere com sal, pimenta-do-reino e manjericão. Deixe o molho cozinhar por mais alguns minutos. Coloque os filés de peixe sobre o molho de tomate e cozinhe por cerca de 5-7 minutos de cada lado, ou até que estejam cozidos. Em seguida, sirva o peixe com molho de tomate e manjericão.

Bolinho de atum e ricota Imagem: Sergii Kumer | Shutterstock

Bolinho de atum com ricota

Ingredientes

200 g de atum picado

2 colheres de sopa de salsinha picada

1 cebola picada

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 tomate sem sementes e picado

1/2 xícara de chá de ricota

1 ovo

Farinha de rosca para empanar

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Triture o atum em um liquidificador. Depois, transfira para um recipiente e misture com a ricota, a cebola, o tomate, a salsinha e o ovo até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de trigo e misture até obter uma massa homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Modele bolinhos achatados e empane na farinha de rosca. Unte uma forma com azeite, coloque os bolinhos e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Peixe grelhado com molho de manga e pimentão

Ingredientes:

4 filés de tilápia

2 mangas maduras descascadas e picadas

1 pimentão vermelho picado

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de coentro picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de peixe com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Em uma tigela, misture as mangas picadas, o pimentão vermelho e o coentro. Em uma frigideira antiaderente em fogo médio, grelhe os filés de peixe por cerca de 5 minutos de cada lado, ou até que estejam cozidos a seu gosto. Em seguida, sirva os filés de peixe grelhado com o molho de manga e pimentão por cima.