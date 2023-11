5 receitas leves e fáceis de preparar para o almoço

Confira opções deliciosas que vão te ajudar a manter a dieta de maneira saudável

Almôndega de lentilha Imagem: Angelica Parisi | Shutterstock

É totalmente possível perder peso de maneira saudável com a ajuda de uma alimentação nutritiva e gostosa. Para isso, basta escolher os alimentos corretos para montar um prato mais variado e rico em fibras, vitaminas e proteínas. E não faltam receitas simples e repletas de sabor para te ajudar nessa tarefa.

Por isso, selecionamos 5 receitas de pratos leves para você preparar em casa de maneira prática e se deliciar. Confira!

Almôndega de lentilha

Ingredientes

2 dentes de alho descascados e picados

1 cebola descascada e picada

2 xícaras de chá de lentilha cozida

1 xícara de chá de aveia em flocos

2 colheres de sopa de molho de tomate caseiro

1 colher de chá de sal

1/2 colher de sopa de orégano

1 xícara de chá de salsinha picada

Azeite a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque a aveia e bata por 2 minutos. Acrescente os demais ingredientes e pulse 6 vezes. Se necessário, adicione 1 ou 2 colheres de sopa de água. Depois, disponha a massa em um recipiente e, com a ajuda de uma colher, pegue uma pequena porção e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Desligue o forno e sirva em seguida.

Panaché de legumes

Ingredientes

Floretes de 1 maço de brócolis

Floretes de 1 maço de couve-flor

1 alho-poró picado

2 cenouras descascadas e cortadas em cubos

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em panelas separadas, coloque a água, o sal e os legumes, exceto o alho-poró, e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem al dente. Em seguida, desligue o fogo, escorra-os e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente os legumes cozidos e o alho-poró e refogue por 2 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Panqueca verde com carne moída

Ingredientes

Massa

1 ovo

1 clara de ovo

1/2 xícara de chá de espinafre picado

Sal, pimenta-do-reino e folhas de manjericão a gosto

Azeite para untar

Recheio

200 g de carne moída

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 xícara de chá de molho de tomate caseiro

1 colher de sopa de azeite

Sal e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne moída e refogue por 10 minutos. Junte o sal e o molho de tomate e refogue por mais 3 minutos. Por fim, coloque o cheiro-verde e misture bem. Desligue o fogo e reserve.

Massa

Em um liquidificador, coloque o ovo, a clara de ovo, o espinafre, o sal e a pimenta-do-reino e bata bem. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha um pouco de massa sobre ela. Cozinhe até começar a fazer bolhas e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa. Após, recheie as panquecas com a carne moída, salpique com manjericão, enrole e sirva em seguida.

Omelete Imagem: Natalia Mylova | Shutterstock

Omelete

Ingredientes

3 ovos

1 tomate sem sementes e picado

Sal, orégano, pimenta-do-reino moída, salsinha e manjericão picado a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e, com o auxílio de um garfo, bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente os demais ingredientes e mexa para incorporar. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a omelete e doure os dois lados. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Espetinho de salmão

Ingredientes

600 g de filé de salmão cortado em cubos

cortado em cubos 1 colher de sopa de suco de limão

4 colheres de sopa de azeite

3 abobrinhas cortadas em meia-lua

300 g de tomate-cereja

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o salmão e tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e uma colher de sopa de azeite. Após, monte os espetinhos intercalando os cubos de salmão com as abobrinhas e os tomates. Finalize pincelando com o restante do azeite e disponha sobre uma grelha. Vire ocasionalmente até que o salmão esteja cozido e a abobrinha e o tomate estejam dourados. Sirva em seguida.