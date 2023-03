5 receitas leves e práticas para te ajudar a emagrecer

Aprenda a preparar pratos perfeitos para quem quer comer bem e sem complicação

Abóbora recheada Imagem: Mike Wunsch | ShutterStock

Com a correria do dia a dia, muitas vezes acabamos optando por alimentos práticos e rápidos, mas que nem sempre são saudáveis. Porém, uma alimentação equilibrada e leve é essencial para manter o corpo saudável e em forma. Pensando nisso, preparamos 5 receitas práticas e leves, ideais para quem busca uma alimentação saudável e gostosa sem precisar gastar muito tempo na cozinha. Confira!

Abóbora recheada

Ingredientes

1 abóbora

1/2 xícara de chá de grão-de-bico

1/2 xícara de chá de quinoa

1/4 de xícara de chá de cogumelos Paris fatiados

1/2 cebola cortada em cubos pequenos

1/4 de pimentão laranja cortado em pedaços

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, deixe o grão-de-bico de molho em um recipiente com água por 12 horas. Depois disso, escorra e lave-o em água corrente. Em uma panela de pressão, cubra o grão-de-bico com água e leve ao fogo médio. Cozinhe por 15 minutos após iniciar a pressão. Depois, desligue o fogo, espere a pressão sair, escorra a água e reserve o grão-de-bico. Em outra panela, cubra a quinoa com água e leve ao fogo médio. Cozinhe por 12 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e reserve.

Corte o topo da abóbora e, com o auxílio de uma colher, retire as sementes. Coloque a abóbora em uma forma, regue-a com azeite e leve ao forno médio preaquecido por 25 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, misture o grão-de-bico, a quinoa, os cogumelos, a cebola, o pimentão, o sal e a pimenta-do-reino. Retire a abóbora do forno, recheie com a mistura e leve ao forno novamente por mais 7 minutos. Sirva em seguida.

Frango recheado com vegetais

Ingredientes

10 filés de frango

1 xícara de chá de salsa picada

1 xícara de chá de tomilho picado

1 cenoura ralada

1 xícara de chá de tofu amassado

Suco de 2 limões

5 dentes de alho amassados

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

10 palitos de dente

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de frango com o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Recheie os 10 filés com a salsa, o tomilho, a cenoura e o tofu. Enrole e prenda-os com a ajuda dos palitos de dente. Em uma assadeira forrada com papel-manteiga, disponha os filés de frango, regue com azeite e leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos. Vire os filés na metade do tempo. Depois, sirva.

Torta de brócolis com manjericão

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de linhaça

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 colher de chá de sal

4 colheres de sopa de azeite

1/2 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 xícara de chá de leite de soja

Recheio

1 xícara de chá de leite de soja

2 ovos batidos

1/2 cebola picada

2 xícaras de chá de floretes de brócolis

1/2 xícara de chá de manjericão picado

1 colher de chá de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

1 pitada de noz-moscada

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de linhaça, a farinha de trigo, o sal, o azeite, o fermento em pó e o leite de soja até obter uma massa homogênea. Em uma assadeira redonda forrada com papel-manteiga, disponha metade da massa e reserve.

Recheio

Em um recipiente, misture o leite de soja, os ovos batidos, a cebola, os brócolis, o manjericão, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada. Transfira o recheio para a assadeira e cubra com o restante da massa. Leve ao forno médio preaquecido por 50 minutos. Após esse período, retire do forno e sirva a seguir.

Peixe assado com vinho branco (Imagem: Edalin Photography | Shutterstock)

Peixe assado com vinho branco

Ingredientes

500 g de filé de tilápia

1 xícara de chá de vinho branco

2 cebolas cortadas em rodelas

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de coentro picado

4 dentes de alho amassados

2 colheres de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de louro a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés com sal, pimenta-do-reino e alho. Em seguida, regue o peixe com o vinho branco e salpique a salsinha e o coentro. Leve à geladeira por 30 minutos. Após esse período, retire os filés da geladeira e transfira-os para uma assadeira forrada com papel-manteiga. Disponha as cebolas em volta do peixe e as folhas de louro por cima. Regue os filés com azeite e leve ao forno médio preaquecido por 45 minutos. Sirva a seguir.

Dica: sirva o peixe assado com aspargos.

Torta de carne moída fit

Ingredientes

Recheio

1 kg de carne moída

1 tomate cortado em cubos pequenos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 cebola picada

2 dentes de alho amassados

1 colher de sopa de azeite

Massa

5 colheres de sopa de farinha trigo integral

5 colheres de sopa de farinha de aveia

1 xícara de chá de leite de soja

2 ovos

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho e a cebola. Em seguida, acrescente a carne moída e refogue até que ela perca a cor avermelhada. Adicione o tomate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue por mais 3 minutos, desligue o fogo e reserve o recheio.

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o leite, o azeite e o sal. Em seguida, adicione a farinha de trigo, a farinha de aveia, o fermento em pó e bata novamente.

Montagem

Em uma assadeira forrada com papel-manteiga, disponha metade da massa e cubra com o recheio. Para finalizar, coloque o restante da massa por cima e leve ao forno médio preaquecido por 45 minutos. Após esse período, retire a torta do forno e sirva a seguir.