5 receitas leves e saborosas para o dia a dia

Imagem: yingko | Shutterstock

Pratos coloridos e nutritivos são fundamentais para uma boa alimentação, e uma boa alternativa para inseri-los nas refeições são as opções leves. Isso porque, geralmente, seus preparos envolvem peixes, legumes e vegetais que ajudam a aumentar a absorção de nutrientes no organismo e favorecem a sensação de saciedade sem pesar o estômago. Por isso, confira a seguir 5 receitas leves, saudáveis e saborosas para você preparar em casa.

Pimentão recheado com lentilha e arroz

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de lentilha

1 1/2 xícara de chá de arroz integral

5 pimentões vermelhos

vermelhos 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a lentilha, cubra com água e deixe de molho por 8 horas. Após, descarte a água, lave a lentilha em água corrente, disponha em uma panela e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar até que os grãos fiquem macios. Desligue o fogo, escorra a água e reserve a lentilha. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o arroz e o sal, refogue por 2 minutos e cubra com água. Cozinhe até a água secar.

Em seguida, desligue o fogo, deixe o arroz esfriar e transfira para um recipiente. Junte a lentilha e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Com o auxílio de uma faca, corte a tampa dos pimentões e remova as sementes. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco da mistura de arroz com lentilha e recheie os vegetais. Disponha-os em um refratário e utilize as tampas dos pimentões para fechá-los. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Salmão ao forno com brócolis e pimentão

Ingredientes

600 g de filé de salmão

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

1 xícara de chá de floretes de brócolis

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de cebolinha picada

1 cebola descascada e cortada em rodelas

3 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o salmão e tempere com sal, pimenta-do-reino e alho. Leve à geladeira e deixe descansar por 1 hora. Após, retire da geladeira e transfira-o para uma assadeira. Acrescente os floretes de brócolis e o pimentão. Disponha a cebola em cima dos filés, regue com azeite, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Depois, abra o forno, retire o papel-alumínio e salpique com cebolinha e salsinha. Asse por mais 10 minutos, desligue o forno e sirva em seguida.

Frango com vegetais

Ingredientes

500 g de peito de frango cortado em cubos

2 batatas descascadas e picadas

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

1 colher de sopa de molho de tomate caseiro

1 colher de sopa de cebolinha picada

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a batata e a cenoura e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe até os legumes ficarem macios. Após, desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em um recipiente, coloque o frango e tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango e refogue até dourar. Em seguida, junte o pimentão e o molho de tomate e refogue por mais 2 minutos. Por último, coloque a cenoura e a batata e misture bem. Acerte o sal e a pimenta-do-reino. Desligue o fogo, salpique com cebolinha e sirva em seguida.

Hambúrguer de feijão (Imagem: OnlyZoia | Shutterstock)

Hambúrguer de feijão

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-preto

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Água

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o feijão, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Depois, escorra a água, lave em água corrente e transfira para uma panela de pressão. Cubra os grãos com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela, escorra a água, deixe o feijão esfriar e transfira para um liquidificador. Adicione a cebola e o alho e bata até triturar bem.

Em seguida, disponha o feijão em um recipiente, acrescente a farinha de grão-de-bico e misture bem. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Cubra com plástico filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, retire da geladeira e modele a massa no formato de hambúrgueres. Unte uma assadeira com azeite, disponha os hambúrgueres sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Espaguete de cenoura e abobrinha

Ingredientes

2 abobrinhas descascadas e fatiadas

descascadas e fatiadas 2 cenouras descascadas e fatiadas

2 xícaras de chá de molho de tomate caseiro

5 tomates-cerejas cortados ao meio

1 colher de sopa de azeite

2 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione as abobrinhas e as cenouras e cozinhe por 2 minutos. Após, desligue o fogo, escorra a água e reserve as abobrinhas e as cenouras. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte os tomates-cerejas e refogue-os por 2 minutos. Coloque o molho de tomate, o sal, a pimenta-do-reino e o orégano e misture bem. Cozinhe por 3 minutos e desligue o fogo. Em um recipiente, disponha o espaguete de cenoura e abobrinha, cubra com o molho de tomate e sirva em seguida.