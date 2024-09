5 receitas nutritivas e deliciosas com cascas de alimentos

Aprenda a preparar refeições saborosas e evite o desperdício

Bolo de casca de banana Imagem: Xavi Montero | Shutterstock

Aproveitar as cascas de alimentos é uma excelente maneira de reduzir o desperdício e enriquecer suas refeições com mais fibras, vitaminas e sabor. Muitas vezes ignoradas, as cascas de frutas e vegetais podem se transformar em ingredientes surpreendentes para receitas saborosas e saudáveis.

Confira, a seguir, 5 receitas nutritivas e deliciosas que utilizam cascas de frutas e vegetais, tornando suas refeições mais sustentáveis.

Bolo de casca de banana

Ingredientes

4 cascas de banana s maduras bem lavadas

s maduras bem lavadas 3 ovos

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de óleo vegetal

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de chá de canela em pó (opcional)

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata as cascas de banana com os ovos, o açúcar e o óleo até formar uma mistura homogênea. Em uma tigela, misture a farinha e o fermento. Adicione o conteúdo do liquidificador e mexa até obter uma massa uniforme. Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada e leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 35 minutos. Sirva em seguida.

Farofa de casca de abóbora

Ingredientes

Cascas de 1 abóbora bem lavadas e trituradas

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

1 xícara de chá de farinha de mandioca

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, refogue o alho e a cebola no azeite até ficarem dourados. Adicione as cascas de abóbora e refogue por mais 5 minutos, mexendo bem. Aos poucos, acrescente a farinha de mandioca e continue mexendo. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Chips de casca de batata Imagem: Axel Mel | Shutterstock

Chips de casca de batata

Ingredientes

Cascas de 4 batatas bem lavadas

2 colheres de sopa de azeite

Orégano e alecrim a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture as cascas de batata com o azeite, sal e as ervas. Espalhe as cascas em uma assadeira, em uma única camada e leve ao forno preaquecido na temperatura média por 20 minutos ou até que as cascas estejam crocantes e douradas. Sirva em seguida.

Doce de casca de melancia

Ingredientes

Cascas de 1/2 melancia

2 xícaras de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água

2 cravos-da-índia

1 pau de canela

Modo de preparo

Retire a parte verde das cascas de melancia e corte a parte branca em pequenos cubos. Em uma panela, coloque os cubos, o açúcar, a água, o cravo e a canela. Cozinhe, em fogo baixo, mexendo ocasionalmente, até que os cubos de melancia fiquem macios e o líquido se transforme em uma calda espessa. Deixe esfriar e sirva em seguida.

Sopa de casca de chuchu

Ingredientes

Cascas de 3 chuchus bem lavadas

1 batata grande descascada e picada

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 litro de caldo de legumes

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, refogue o alho e a cebola no azeite até dourar. Adicione as cascas de chuchu e a batata e refogue por mais 3 minutos. Acrescente o caldo de legumes e deixe cozinhar até os ingredientes ficarem macios. Retire do fogo e bata no liquidificador até obter uma sopa cremosa. Tempere com sal e pimenta do reino e sirva em seguida.