5 receitas para incluir na dieta detox

Aprenda a preparar deliciosas opções para manter uma alimentação equilibrada e livre de toxinas

Sopa de legumes Imagem: Billion Photos | ShutterStock

A dieta detox é uma excelente maneira de limpar e revitalizar o organismo, proporcionando uma sensação de bem-estar e restaurando o equilíbrio do corpo. Ao eliminar toxinas e promover a ingestão de alimentos saudáveis e nutritivos, ela pode ajudar a impulsionar o sistema imunológico, aumentar a energia e melhorar a saúde geral. Uma forma saborosa de iniciar ou complementar uma dieta detox é incluir receitas deliciosas e nutritivas. Por isso, confira 5 receitas para o dia a dia!

Sopa detox de legumes

Ingredientes

1 cebola média picada

2 dentes de alho picados

2 cenouras cortadas em cubos

cortadas em cubos 2 talos de aipo picados

1 abobrinha cortada em cubos

1 xícara de chá de mandioquinha picada

1 xícara de chá de cheiro-verde picado

1 litro de caldo de legumes

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 colher de chá de azeite de oliva

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue por alguns minutos até ficarem macios. Adicione a cenoura, o aipo, a abobrinha, a mandioquinha e o caldo de legumes. Deixe ferver e reduza o fogo. Cozinhe por aproximadamente 15 minutos ou até que os legumes estejam macios. Adicione o cheiro-verde e tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Sirva quente.

Salada detox de quinoa

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa cozida

1 pepino médio cortado em cubos

1 tomate médio cortado em cubos

1 abacate maduro cortado em cubos

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Folhas de hortelã frescas

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a quinoa cozida, o pepino, o tomate e o abacate. Em uma tigela separada, faça um molho com suco de limão, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Despeje o molho sobre a salada e misture bem. Adicione as folhas de hortelã frescas picadas. Deixe a salada descansar na geladeira por 30 minutos antes de servir.

Suco de linhaça com salsa

Ingredientes

Suco de 2 limões

60 g de salsa

1 colher de sopa de sementes de linhaça

250 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o suco de limão, a salsa, as sementes de linhaça e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para uma jarra, coloque as pedras de gelo e sirva em seguida.

Bolo de banana com aveia (Imagem: Vladislav Noseek | Shutterstock)

Bolo de banana e aveia detox

Ingredientes

2 bananas maduras

2 ovos

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

1/4 de xícara de chá de mel

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 xícara de chá de aveia em flocos

1/4 de xícara de chá de farinha de trigo integral

1 colher de chá de fermento em pó

1/2 colher de chá de canela em pó

1 pitada de sal

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 180°C e unte uma forma de bolo com óleo de coco ou utilize uma forma antiaderente. Em uma tigela, amasse as bananas com um garfo até obter uma consistência cremosa. Adicione os ovos, o óleo de coco, o mel e o extrato de baunilha. Misture bem.

Em outra tigela, misture a aveia, a farinha de trigo integral, o fermento em pó, a canela e o sal. Acrescente os ingredientes secos à mistura de banana e misture até obter uma mistura homogênea. Despeje a massa na forma preparada e alise a superfície com uma espátula. Leve ao forno por aproximadamente 30 minutos. Retire o bolo do forno e deixe esfriar completamente antes de desenformar. Corte em fatias e sirva.

Salada de beterraba

Ingredientes

1 beterraba

Polpa de 1 abacate cortada em meia-lua

cortada em meia-lua 1 cebola-roxa descascada e fatiada

1 pé de alface-crespa

Suco de 2 limões

1 xícara de chá de gergelim branco

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a beterraba, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Após, desligue o fogo e escorra a água. Descasque a beterraba e corte-a em meia-lua. Reserve. Em um recipiente, coloque a polpa do abacate e tempere com sal, pimenta-do-reino, limão e azeite e reserve. Em uma saladeira, coloque as folhas de alface, a beterraba, a cebola-roxa, a polpa do abacate e misture. Tempere com sal e azeite e salpique com gergelim. Sirva em seguida.