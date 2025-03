Veja como preparar pratos deliciosos para acompanhar a quarta temporada do programa

Steak tartare com batata frita Imagem: Calebe Simoes | Shutterstock

A 4ª temporada de Pesadelo na Cozinha, comandada pelo chef francês Erick Jacquin, estreou e já tem conquistado o público, rendendo bons memes nas redes sociais. Exibido pela Band TV e disponível no streaming Max, o reality segue sua fórmula de sucesso, transformando restaurantes que estão à beira do colapso.

Nesta edição, 12 estabelecimentos enfrentarão a difícil missão de reestruturar seus negócios sob a orientação rigorosa e, muitas vezes, explosiva de Jacquin. Com momentos tensos, cenas hilárias e mudanças surpreendentes, o programa promete continuar entretendo e movimentando a internet a cada episódio.

Abaixo, confira 5 receitas para os fãs de Pesadelo na Cozinha!

Steak tartare com batata frita

Ingredientes

Steak tartare

300 g de filé-mignon sem nervos ou gorduras

1 gema de ovo

1 colher de sopa de mostarda dijon

1 colher de sopa de molho inglês

1 colher de sopa de alcaparras picadas

1 colher de sopa de cebola-roxa picada

1 colher de sopa de pepino em conserva picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cebolinha picada para finalizar

Batata frita

3 batatas

Óleo para fritar

Sal a gosto

Modo de preparo

Steak tartare

Com uma faca bem afiada, pique a carne na ponta da faca até obter pedaços bem pequenos. Reserve em um recipiente na geladeira para manter fresco. Em uma tigela, misture a gema de ovo com a mostarda dijon, o molho inglês e o azeite de oliva. Acrescente a cebola-roxa, o pepino em conserva, as alcaparras e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Retire a carne da geladeira e misture delicadamente com o molho preparado. Modele em um aro e finalize com cebolinha picada.

Batata frita

Descasque as batatas e corte em palitos. Lave bem e seque com um pano. Em fogo médio, aqueça o óleo em uma panela funda e frite as batatas até ficarem douradas e crocantes. Retire e escorra em papel-toalha. Tempere com sal. Sirva o steak tartare acompanhado da batata frita.

Ragu de lentilha com chips de cebola

Ingredientes

Ragu de lentilha

1 xícara de chá de lentilha

1 l de caldo de legumes

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 cenoura ralada

1 talo de salsão picado

1 tomate sem pele e sem sementes picado

1 colher de sopa de extrato de tomate

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de cominho em pó

1 folha de louro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Água

Chips de cebola

1 cebola fatiada bem fina

1/2 xícara de farinha de trigo

Óleo para fritar

Sal a gosto

Modo de preparo

Ragu de lentilha

Lave bem a lentilha e deixe de molho em um recipiente com água por cerca de 30 minutos. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho, a cenoura e o salsão, mexendo por alguns minutos. Acrescente o tomate picado, o extrato de tomate, a páprica, o cominho e a folha de louro, refogando por mais alguns minutos. Escorra a lentilha e adicione à panela, misturando bem com os temperos. Despeje o caldo de legumes aos poucos e deixe cozinhar em fogo médio até a lentilha ficar macia e o molho encorpado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com salsinha picada e reserve.

Chips de cebola

Passe as fatias de cebola na farinha de trigo, removendo o excesso. Em fogo médio, aqueça o óleo em uma panela e frite as fatias de cebola até ficarem douradas e crocantes. Retire com uma escumadeira e escorra em papel-toalha. Tempere com sal.

Sirva o ragu de lentilha em um prato fundo ou travessa, finalizando com os chips de cebola por cima para dar crocância.

Filé mignon suíno assado na brasa

Ingredientes

500 g de filé mignon suíno

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

3 ramos de tomilho fresco

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino

1 colher de sopa de manteiga

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o vinho branco, o azeite de oliva, o suco de limão, o alho picado, o sal e a pimenta-do-reino. Adicione os ramos de tomilho e misture bem. Coloque o filé mignon suíno na marinada, certificando-se de que fique bem envolvido. Cubra e leve à geladeira por pelo menos 2 horas.

Acenda a churrasqueira e deixe as brasas atingirem uma temperatura média (não muito alta, para que a carne asse por igual). Unte a grelha com um pouco de azeite para evitar que a carne grude. Retire o filé mignon da marinada e deixe escorrer o excesso. Coloque sobre a grelha e asse por 15 a 20 minutos, virando a cada 5 minutos, até dourar por fora e ficar suculento por dentro. Nos minutos finais, pincele a carne com manteiga para dar brilho e sabor extra. Retire da churrasqueira e deixe descansar por 5 minutos antes de fatiar.

Costela suína com molho de pimenta Imagem: rahmi ayu | Shutterstock

Costela suína com molho de pimenta

Ingredientes

Costela

1 kg de costela suína

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de páprica defumada

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino

1 ramo de tomilho fresco

Suco de 1 limão

1/2 xícara de vinho branco seco

Molho de pimenta

1/3 de xícara de melado de cana

1 colher de sopa de vinagre de maçã

1 colher de chá de molho de soja

1 colher de chá de pimenta calabresa

Finalização

Azeite a gosto

1 ramo de tomilho fresco

Modo de preparo

Costela

Em uma tigela, misture o alho, o azeite, a páprica, o cominho, o sal, a pimenta-do-reino, o suco de limão e o vinho branco. Esfregue essa mistura na costela, certificando-se de cobrir bem todos os lados. Cubra com plástico-filme e deixe marinar por pelo menos 2 horas. Coloque a costela em uma assadeira coberta com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 2 horas, virando na metade do tempo.

Molho de pimenta

Em uma panela pequena, misture o melado, o vinagre de maçã, o molho de soja e a pimenta calabresa. Leve ao fogo baixo e mexa até engrossar ligeiramente (cerca de 5 minutos). Reserve.

Finalização

Retire a costela do forno e corte entre os ossos para separar as porções. Aqueça uma frigideira grande em fogo médio-alto e adicione um fio de azeite e o tomilho. Coloque os pedaços de costela na frigideira e sele por 2 a 3 minutos de cada lado, até ficarem caramelizados. Pincele o molho de melado e pimenta sobre a carne e deixe dourar rapidamente. Sirva imediatamente com mais molho por cima.

Tomate recheado com salada de avocado

Ingredientes

4 tomates grandes e maduros

2 avocados maduros

1/2 cebola-roxa picada

1/2 pimentão amarelo picado

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de mostarda dijon

1 colher de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte os tomates ao meio, retire a casca e as sementes, deixando uma cavidade para o recheio. Tempere levemente o interior dos tomates com uma pitada de sal e reserve virados para baixo para escorrer o excesso de líquido.

Corte os avocados ao meio, retire o caroço e corte em pedaços a polpa. Misture delicadamente com a cebola-roxa, o pimentão amarelo, o suco de limão, o azeite de oliva e a mostarda dijon. Tempere com sal, pimenta-do-reino e finalize com a salsinha.

Recheie os tomates com a salada de avocado, pressionando levemente para preencher bem. Sirva em seguida.