5 receitas para quem gosta de uvas-passas

Elas são saborosas, ricas em vitaminas e ainda atraem fartura para o Ano-Novo

Muffin Imagem: MSPhotographic | Shutterstock

Utilizar uva-passa nas refeições é um hábito antigo e repleto de significado. Com origem na Roma Antiga, essa fruta era utilizada nas celebrações como símbolo de fartura, alegria e prosperidade. No entanto, atualmente, elas são motivo de debate. Isso porque alguns gostam, mas outros não.

Contudo, se combinada de maneira correta, pode aguçar o sabor das refeições e tornar os pratos ainda mais especiais. Por isso, selecionamos 5 receitas com uva-passa para você preparar e surpreender os seus convidados. Confira!

Muffin

Ingredientes

2 xícaras de chá de uvas-passas preta

1 xícara de chá de açúcar

1 1/2 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de manteiga

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher chá de canela em pó

1/4 de colher de chá de cravo em pó

1 1/2 colher de chá de fermento químico em pó

1 xícara de chá de nozes picadas

1 pitada de sal

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar, a água, a manteiga e as uvas-passas, misture bem e leve ao fogo médio até levantar fervura. Após, reduza o fogo e cozinhe por 10 minutos. Reserve. Em um recipiente, peneire a farinha de trigo, a canela, o fermento químico e o cravo e misture bem. Junte a mistura com uva-passa e mexa até incorporar. Por último acrescente as nozes e o sal e misture até obter uma consistência homogênea. Unte formas para cupcake com manteiga e distribua a massa sobre elas. Leve ao forno preaquecido a 170ºC até dourar. Sirva em seguida.

Pudim de pão

Ingredientes

3 pães franceses sem casca e picados

340 g de leite condensado

3 ovos

1/2 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de uvas-passas

1/2 xícara de chá de nozes picadas

1/2 xícara de chá de açúcar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo até derreter, mexendo sempre. Despeje a calda sobre uma forma para pudim e reserve. Em um liquidificador, coloque os pães, o leite condensado, os ovos e o leite e bata até obter uma consistência homogênea. Após, despeje a mistura sobre a forma com a calda e adicione as uvas-passas e as nozes. Cubra com papel-alumínio e, em banho-maria, leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Leve à geladeira antes de servir.

Doce de uvas-passas

Ingredientes

350 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga sem sal

350 ml de leite

250 g de uvas-passas pretas sem sementes

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a mistura para um recipiente e leve à geladeira até firmar. Sirva em seguida.

Torta de ricota Imagem: Mariakovaleva | Shutterstock

Torta de ricota

Ingredientes

500 g de ricota

340 g de leite condensado

2 xícaras de chá de leite

4 gemas de ovo

4 colheres de sopa de amido de milho

1 colher de chá de essência de baunilha

4 claras de ovo

1/2 colher de sopa de farinha de trigo

100 g de uvas-passas

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Amêndoas laminadas a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a ricota, o leite condensado, o leite, as gemas, o amido de milho, a farinha de trigo e a essência de baunilha e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma batedeira, coloque as claras e bata até obter o ponto de neve. Após, adicione a mistura reservada e mexa delicadamente. Unte uma assadeira com manteiga, enfarinhe com farinha de trigo e despeje a massa sobre ela. Passe as uvas-passas sobre a farinha de trigo e despeje sobre a massa. Coloque as amêndoas laminadas sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar e leve à geladeira por 2 horas. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Farofa com uvas-passas, ovo e bacon

Ingredientes

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de óleo

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

4 ovos

Bacon cortado em cubos, farinha de mandioca, uvas-passas, sal e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e o bacon e doure. Acrescente os ovos e cozinhe até ficar com aspecto de ovos mexidos. Tempere com sal e cheiro-verde. Por último, junte a farinha de mandioca e as uvas-passas e mexa para incorporar. Sirva em seguida.