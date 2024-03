5 receitas práticas com peixe para a semana da Páscoa

Veja como preparar pratos fáceis e deliciosos para surpreender a família

Salmão ao molho de maracujá Imagem: rocharibeiro | Shutterstock

Com a chegada da Semana Santa e da Páscoa, muitas pessoas buscam opções saudáveis e saborosas para incluir em suas refeições, especialmente à base de peixe, uma tradição secular em muitas culturas ao redor do mundo.

Para ajudar você a preparar pratos incríveis e surpreender a família e os amigos, selecionamos 5 receitas práticas e deliciosas com peixe. Confira!

Salmão ao molho de maracujá

Ingredientes

2 filés de salmão

Polpa de 2 maracujás

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino e a polpa de maracujá. Deixe marinar por cerca de 30 minutos. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Grelhe os filés por cerca de 4 minutos de cada lado, ou até ficarem cozidos. Em uma panela, coloque a polpa de maracujá que restou da marinada e leve ao fogo médio para cozinhar até reduzir e engrossar. Sirva os filés de salmão regados com o molho de maracujá por cima.

Sardinhas grelhadas com molho de limão e alho

Ingredientes

8 sardinhas frescas limpas

Suco de 2 limões

4 dentes de alho picados

4 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as sardinhas com sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por 30 minutos. Em uma churrasqueira ou frigideira em fogo médio, grelhe as sardinhas por cerca de 4 minutos de cada lado, ou até ficarem douradas e cozidas. Enquanto as sardinhas grelham, aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e doure o alho. Em seguida, adicione o suco de limão e cozinhe até reduzir. Regue as sardinhas grelhadas com o molho de limão e alho antes de servir.

Escondidinho de filé de merluza

Ingredientes

500 g de filé de merluza

500 g de mandioca cozida e amassada

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate picado

1/2 pimentão picado

250 ml de molho de tomate

200 ml de leite de coco

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de peixe com sal. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o tomate e o pimentão e refogue por mais alguns minutos. Acrescente o peixe e cozinhe por cerca de 5 minutos. Adicione o molho de tomate e o leite de coco e misture bem. Tempere com sal e cozinhe por mais 10 minutos. Em um refratário, faça uma camada com metade da mandioca amassada, coloque o peixe refogado por cima e cubra com o restante da mandioca. Leve ao forno preaquecido por aproximadamente 20 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.

Bacalhau à lagareiro Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock

Bacalhau à lagareiro

Ingredientes

1 kg de bacalhau dessalgado e em postas

dessalgado e em postas 1 kg de batatas

6 dentes de alho inteiros

1/2 xícara de chá de azeite de oliva extravirgem

Sal grosso a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, cubra as batatas com água e leve ao fogo médio. Cozinhe até ficarem macias. Escorra e reserve. Em uma assadeira, disponha as postas de bacalhau e as batatas cozidas. Regue com azeite de oliva e salpique com sal grosso. Leve ao forno médio preaquecido por aproximadamente 30 minutos, ou até que o bacalhau esteja cozido e as batatas douradas. Enquanto assa, em uma frigideira em fogo baixo, doure os dentes de alho inteiros em azeite até ficarem dourados e reserve. Retire o bacalhau e as batatas do forno e, antes de servir, coloque os dentes de alho dourados com o azeite por cima. Sirva em seguida.

Tilápia grelhada com crosta de ervas e parmesão

Ingredientes

4 filés de tilápia

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho picado

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1/4 de xícara de chá de farinha de rosca

2 colheres de sopa de salsa picada

1 colher de chá de tomilho seco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela pequena, misture o suco de limão, o azeite de oliva e o alho picado. Reserve. Em outra tigela, misture o queijo parmesão ralado, a farinha de rosca, a salsa, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Mergulhe cada filé de tilápia na mistura líquida, garantindo que fiquem bem revestidos. Em seguida, passe cada filé pela segunda mistura, pressionando levemente para que a crosta grude bem. Coloque-os em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido por 15 minutos, ou até que o peixe esteja cozido e a crosta esteja dourada e crocante. Sirva em seguida.