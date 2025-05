5 receitas práticas com proteínas para levar na marmita

Aprenda a preparar opções gostosas e nutritivas para manter uma alimentação equilibrada mesmo fora de casa

Manter uma alimentação equilibrada fora de casa pode ser mais fácil com o preparo de marmitas saudáveis e nutritivas. As proteínas são fundamentais nessas refeições, pois ajudam na saciedade, na manutenção da massa muscular e no fornecimento de energia ao longo do dia. A seguir, confira 5 receitas práticas, saborosas e ricas em proteínas para levar na marmita — ideais para quem busca praticidade sem abrir mão da saúde.

Frango grelhado com salada e trigo-sarraceno

Ingredientes

1 filé de peito de frango

1 xícara de chá de trigo-sarraceno

1 xícara de chá de alface picada

1/2 pepino cortado em rodelas

1/2 cebola-roxa descascada e fatiada

1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

Suco de 1/2 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o trigo-sarraceno, cubra com água e coloque sal. Leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Escorra e transfira para um recipiente. Reserve. Em um recipiente, coloque o filé de peito de frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio para aquecer. Disponha a proteína na panela e cozinhe até dourar por fora e cozinhar por dentro. Desligue o fogo e reserve.

Em uma marmita de vidro, coloque o trigo-sarraceno. Adicione as folhas de alface, o pepino, o tomate-cereja e a cebola roxa. Tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e azeite de oliva. Finalize colocando o filé de peito de frango do lado oposto e polvilhe com salsinha. Tampe e guarde em um local fresco até o momento de consumir.

Carne moída com batata-doce e espinafre

Ingredientes

150 g de carne moída magra

magra 1 dente de alho descascado e picado

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

1/2 batata-doce descascada, cozida e cortadas em rodelas

1/2 xícara de chá de espinafre

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Junte a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o espinafre e refogue até ficar macio. Desligue o fogo e tempere com sal.

Em uma marmita, coloque as rodelas de batata-doce e cubra um dos lados com a carne moída. Do outro lado, coloque o espinafre. Tampe e guarde em um local fresco até o momento de consumir.

Tofu grelhado com quinoa

Ingredientes

4 fatias de tofu firme

1/2 xícara de chá de quinoa

1 xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de abobrinha cortada em tiras

1/2 xícara de chá de cenoura cortada em tiras

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Gergelim para finalizar

Modo de preparo

Coloque a quinoa em uma panela e adicione a água e o sal. Leve ao fogo médio para cozinhar até a água secar e os grãos ficarem macios e soltinhos. Desligue o fogo e reserve. Em uma frigideira antiaderente, aqueça o azeite em fogo médio e doure o tofu de todos os lados e tempere com sal e pimenta-do-reino. Transfira para um recipiente e reserve.

Na mesma frigideira, coloque a abobrinha e a cenoura e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal. Em uma marmita, coloque a quinoa cozida e cubra um dos lados com os legumes. Disponha o tofu grelhado por cima e finalize com gergelim. Tampe e guarde em um local fresco até o momento de consumir.

Salmão com arroz e ervilha-torta Imagem: Tatjana Baibakova | Shutterstock

Salmão com arroz e ervilha-torta

Ingredientes

1 filé de salmão

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de molho de tamari

1 colher de chá de mel

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

1/2 xícara de chá de arroz branco cozido

2 colheres de sopa de ervilha fresca cozida

2 colheres de sopa de pimentão vermelho sem sementes e picado

10 ervilhas-tortas

2 fatias finas de limão-siciliano para decorar

Molho de iogurte

170 g de iogurte natural

1 fatia de pepino picado

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Molho de iogurte

Misture todos os ingredientes em uma tigela até ficar homogêneo. Reserve.

Salmão com arroz e ervilha-torta

Em um recipiente, coloque o filé de salmão e tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão, molho de tamari e mel. Tampe e deixe marinar por 10 minutos. Depois, leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio para aquecer. Disponha o filé de salmão sobre a panela e grelhe por 4 minutos cada lado. Desligue o fogo e reserve.

Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as ervilhas-tortas e refogue até ficarem macias e levemente crocantes. Desligue o fogo e tempere com sal. Reserve. Em uma marmita de vidro, coloque o arroz cozido, a ervilha fresca e o pimentão vermelho e misture. Disponha o salmão grelhado e as ervilhas-tortas sobre os grãos. Finalize com as fatias de limão-siciliano e um potinho de molho de iogurte. Tampe e guarde em um local fresco até o momento de consumir.

Omelete de forno com legumes

Ingredientes

2 ovos

1/4 de cenoura descascada e ralada

descascada e ralada 2 colheres de sopa espinafre picado

2 colheres de sopa de tomate sem sementes e picado

1 xícara de chá de folhas de alface picadas

1/4 de pepino fatiado

5 tomates-cereja cortados ao meio

1 colher de chá de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, o sal e o orégano e bata com a ajuda de um garfo. Adicione a cenoura, o espinafre e os tomates-cereja e mexa para incorporar. Despeje em uma forma untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar.

Enquanto isso, prepare a salada misturando a alface, o pepino e os tomates-cereja em um recipiente. Tempere com azeite de oliva, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Depois, corte a omelete em pedaços e monte a marmita com a salada ao lado. Tampe e guarde em um local fresco até o momento de consumir.