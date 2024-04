5 receitas práticas com quinoa para o almoço

Aprenda a preparar pratos deliciosos com esse grão para aproveitar todos os seus benefícios

Berinjela recheada com quinoa Imagem: Elena Veselova | Shutterstock)

A quinoa é uma semente muito indicada para praticantes de atividades físicas, pois é rica em proteínas, fibras e aminoácidos que fortalecem a musculatura. Mas esse não é o seu único benefício. Segundo a nutricionista Adriana Cerchiari de Andrade, o alimento também é responsável por ajudar a prevenir obesidade, doenças cardiovasculares e hipertensão arterial.

Por isso, confira 5 receitas práticas e deliciosas com quinoa para você inserir no cardápio e aumentar a saúde do corpo!

Berinjela recheada com quinoa

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa lavada

2 xícaras de chá de água

1 berinjela

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até ferver. Adicione a quinoa e o sal e cozinhe por 15 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e o alho e doure. Acrescente a quinoa, o sal e a pimenta-do-reino. Misture e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Em água corrente, lave a berinjela e, com a ajuda de uma faca, corte no sentido do comprimento. Retire metade da polpa, recheie com a quinoa e disponha em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos. Sirva em seguida.

Quinoa com tomate e espinafre

Ingredientes

350 g de quinoa

1 cebola descascada e picada

4 tomates sem sementes e picados

sem sementes e picados 100 ml de suco de limão

600 ml de caldo de legumes

250 g de espinafre

Sal, pimenta-do-reino moída, azeite e água a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente a quinoa, misture e refogue por 3 minutos. Junte os tomates, o suco de limão e o caldo de legumes e cozinhe até secar. Por último, coloque o espinafre e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Salada de macarrão integral com quinoa

Ingredientes

250 g de macarrão integral

integral 4 colheres de sopa de quinoa

1 xícara de chá de tomate-cereja

Suco de um 1/2 limão

Folhas de rúcula, azeite e sal a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra e reserve. Na mesma panela, coloque uma xícara de chá de água e leve ao fogo médio para ferver. Junte a quinoa e o sal e cozinhe até secar. Desligue o fogo, transfira para um recipiente, coloque o macarrão, as folhas de rúcula e o tomate-cereja e misture. Tempere com sal, azeite e suco de limão. Sirva em seguida.

Hambúrguer de batata-doce com quinoa Imagem: Mila Naumova | Shutterstock

Hambúrguer de batata-doce com quinoa

Ingredientes

1 batata-doce

1/2 xícara de chá de quinoa

2 colheres de sopa cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de salsinha picada

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Com papel-alumínio, enrole a batata-doce, disponha sobre uma assadeira e leve ao forno preaquecido em temperatura média para assar até ficar macia. Desligue o forno, descasque a batata-doce e, com um garfo, amasse. Reserve. Em uma panela, coloque uma xícara de chá de água e leve ao fogo médio para ferver. Junte a quinoa e o sal e cozinhe até secar. Acrescente a cebola, a salsinha, a batata-doce amassada e a pimenta-do-reino. Misture até obter uma massa homogênea. Modele no formato de hambúrgueres e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Quibe de quinoa

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de quinoa

500 g de carne moída

3 cenouras descascadas e raladas

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal, pimenta-do-reino moída, azeite, cheiro-verde e hortelã picada a gosto

3 xícaras de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a quinoa e cozinhe até ficar macia. Escorra a água e reserve. Em um recipiente, coloque a carne moída e tempere com sal, pimenta-do-reino, alho e hortelã. Junte a quinoa e mexa para incorporar. Unte uma assadeira com azeite, disponha metade da massa sobre ela, cubra com a cenoura e finalize com o restante da massa. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.