5 receitas práticas de batata recheada para o inverno

Esse é um prato incrível para satisfazer a fome e proporcionar conforto durante os dias frios

Batata recheada com queijo Imagem: tmalucelli | Shutterstock

A batata recheada é um prato delicioso e reconfortante, perfeito para ser consumido durante o inverno. Com a sua casca crocante e o interior macio, ela proporciona uma base perfeita para uma variedade de recheios quentes e saborosos. Além disso, é fácil de preparar, permitindo que você desfrute de uma refeição quente sem gastar muito tempo na cozinha. A seguir, confira como preparar algumas receitas de batata recheada!

Batata recheada com queijo

Ingredientes

2 batatas com casca e cozidas

com casca e cozidas 1 ovo

180 g de queijo muçarela

Bacon frito a gosto

200 g de creme de leite

Sal, cebolinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte as batatas ao meio, no sentido do comprimento, sem separar as metades. Retire parte da polpa das batatas cozidas, deixando uma cavidade em cada uma e reserve. Em um recipiente, misture as polpas da batata com sal, pimenta-do-reino, ovo, metade do queijo muçarela, metade do bacon frito e o creme de leite. Em uma forma, coloque as duas batatas e distribua em cada cavidade o restante do queijo muçarela, a mistura das polpas e o restante do bacon frito. Finalize com cebolinha e leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos aproximadamente. Sirva em seguida.

Batata recheada com frango cremoso

Ingredientes

Batata

6 batatas lavadas e secas

lavadas e secas 1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

1 colher de sopa de manteiga

1 cebola picada

1 dente de alho amassado

2 tomates sem sementes e picados

200 g de peito de frango cozido e desfiado

1 xícara de chá de floretes de brócolis picados

200 g de creme de leite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Batata

Passe o azeite em volta das batatas e tempere com sal e pimenta-do-reino. Embrulhe cada batata com papel-alumínio e coloque em uma forma. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 45 minutos ou até ficarem macias e cozidas. Reserve.

Recheio

Em uma panela, leve a manteiga ao fogo médio e doure a cebola e o alho. Acrescente os tomates e refogue até murchar. Coloque o frango, os floretes de brócolis, o sal e a pimenta-do-reino e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e misture. Reserve. Corte as batatas ao meio, no sentido do comprimento, sem separar as metades. Adicione o recheio reservado e sirva em seguida.

Batata recheada com cogumelo (Imagem: zi3000 | Shutterstock)

Batata recheada com cogumelo

Ingredientes

4 batatas com casca e cozidas

2 colheres de sopa de manteiga sem sal

1 cebola picada

350 g cogumelo Paris fresco fatiado

200 g de creme de leite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de salsa picada

Queijo parmesão ralado a gosto

Modo de preparo

Corte as batatas ao meio, no sentido do comprimento. Retire parte da polpa, coloque em um recipiente e amasse. Reserve. Em uma panela, leve a manteiga ao fogo médio e doure a cebola. Acrescente o cogumelo, tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por 10 minutos, mexendo de vez em quando, até o líquido formado secar. Desligue o fogo, adicione o requeijão, a polpa da batata reservada e a salsa, e misture bem. Coloque o recheio dentro das batatas, coloque em uma forma e salpique com o queijo parmesão ralado e a salsa. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos aproximadamente. Sirva em seguida.

Batata recheada com linguiça

Ingredientes

Batata

5 batatas lavadas e secas

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

500 g de linguiça toscana sem pele e picada

toscana sem pele e picada 700 g de queijo cremoso

300 g de queijo muçarela

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Queijo parmesão ralado a gosto

Modo de preparo

Batata

Passe o azeite em volta das batatas e tempere com sal e pimenta-do-reino. Embrulhe cada batata com papel-alumínio e coloque em uma forma. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 45 minutos ou até ficarem macias e cozidas. Reserve.

Recheio

Corte as batatas ao meio, no sentido do comprimento, sem separar as metades. Retire parte da polpa das batatas cozidas, deixando uma cavidade em cada uma e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a linguiça até dourar. Desligue o fogo e adicione a polpa das batatas, os queijos muçarela e cremoso e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture. Coloque o recheio dentro das batatas, coloque em uma forma e salpique com o queijo parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 10 minutos aproximadamente. Sirva em seguida.

Batata recheada com carne moída

Ingredientes

Batata

5 batatas lavadas e secas

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

2 colheres de sopa de óleo

500 g de carne moída

1 cebola picada

1 dente de alho picado

1 tomate picado

1 xícara de chá de azeitona picada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Queijo parmesão ralado a gosto

Modo de preparo

Batata

Passe o azeite em volta das batatas e tempere com sal e pimenta-do-reino. Embrulhe cada batata com papel-alumínio e coloque em uma forma. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 45 minutos ou até ficarem macias e cozidas. Reserve.

Recheio

Corte as batatas ao meio, no sentido do comprimento, sem separar as metades. Retire parte da polpa das batatas cozidas, deixando uma cavidade em cada uma e reserve. Em uma panela, leve o óleo ao fogo médio e doure a cebola e o alho. Acrescente a carne moída e refogue até que ela perca a cor avermelhada. Retire do fogo e adicione o tomate, a azeitona, a polpa do tomate reservada e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture. Coloque o recheio dentro das batatas, coloque em uma forma e salpique com o queijo parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 10 minutos aproximadamente. Sirva em seguida.