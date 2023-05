5 receitas práticas de pães de liquidificador

Veja como preparar opções simples e deliciosas para aproveitar com a família

Pão de minuto Imagem: Cassiano Correia | ShutterStock

Seja no café da manhã ou lanche da tarde, um pão fresquinho é sempre uma ótima opção. Com a variedade de combinações doces e salgadas, ele já faz parte do cardápio brasileiro e é difícil encontrar quem não goste de pelo menos uma de suas variações. Foi pensando nisso que separamos cinco receitas de pães de liquidificador que vão surpreender pelo sabor e pela facilidade de preparo. Confira!

Pão de minuto

Ingredientes

3 ovos

3 colheres de sopa de açúcar

1 colher de sopa de sal

125 ml de óleo

60 g de fermento em pó

1 kg de farinha de trigo

480 ml de leite morno

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador (exceto a farinha de trigo) por alguns minutos. Coloque a massa em uma vasilha e acrescente, aos poucos, a farinha de trigo peneirada. Misture até a massa desgrudar da mão. Deixe repousar por 10 minutos para crescer. Coloque a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 30 minutos. Retire do forno e corte a massa como preferir.

Pãozinho de bacon

Ingredientes

30 g de fermento biológico fresco

2 xícaras de chá de bacon frito picado

5 xícaras de chá de farinha de trigo

2 xícaras de chá de água morna

1 colher de sopa de açúcar

1 colher de sopa de sal

1/2 xícara de chá de óleo

1 ovo

1 ovo batido

Óleo para untar

Modo de preparo

Bata no liquidificador a água, o açúcar, o sal, o óleo, o fermento e o ovo até ficar homogêneo. Coloque em uma tigela e acrescente a farinha aos poucos, sove até desgrudar das mãos. Coloque o bacon e misture. Faça bolinhos com a massa e coloque em uma assadeira untada com óleo, pincele com o ovo batido e deixe crescer por 20 minutos. Leve os pãezinhos ao forno médio preaquecido por 30 minutos ou até dourarem. Retire do forno e sirva em seguida.

Pão de morango

Ingredientes

1 xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de sal

2 xícaras de chá de morangos lavados e picados

1 xícara de chá de açúcar

2 ovos

1 xícara de chá de margarina derretida

1 xícara de chá de leite morno

30 g de fermento biológico fresco

Óleo para untar

Modo de preparo

Bata o leite morno, o fermento, o açúcar, os ovos e a margarina no liquidificador até ficar homogêneo. Peneire a farinha com o sal em uma vasilha, acrescente o conteúdo liquidificador e bata na mão até ficar homogêneo. Misture a massa aos morangos picados; coloque-a em duas formas de pão untadas com óleo, cubra e deixe crescer por mais ou menos 1 hora. Leve ao forno médio preaquecido por 40 minutos.

Pão de salame (Imagem: Leo Fernandes | ShutterStock)

Pão de salame

Ingredientes

100 g de queijo parmesão ralado

4 xícaras de chá de farinha de trigo

2 xícaras de chá de leite morno

45 g de fermento biológico

200 g de salame picado

1 xícara de chá de óleo

3 ovos

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata o leite, o óleo, os ovos e o fermento até obter uma mistura homogênea. Transfira a mistura para uma tigela, acrescente o salame, o queijo e misture delicadamente. Adicione a farinha, aos poucos, e sove até desgrudar das mãos. Modele pãezinhos e deixe descansar por 20 minutos ou até dobrar de tamanho. Depois, disponha-os em uma assadeira untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo e deixe descansar por mais 20 minutos. Leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos ou até dourar. Retire do forno e sirva.

Pão de leite condensado

Ingredientes

1 colher de sobremesa de sal

395 g de leite condensado

395 ml de água morna

200 g de óleo

4 tabletes de fermento biológico

1 kg de farinha de trigo

4 ovos

Óleo para untar

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes, exceto a farinha de trigo, no liquidificador. Despeje o conteúdo do liquidificador em uma vasilha e vá acrescentando a farinha de trigo aos poucos. Misture até a massa dar liga. Enrole e molde os pãezinhos. Coloque em uma assadeira untada, aguarde dobrar de tamanho e leve ao forno médio preaquecido até dourar.