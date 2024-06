5 receitas práticas de pé de moleque

Veja como preparar este doce tradicional das festas juninas

Pé de moleque tradicional Imagem: rafastockbr | Shutterstock)

As festas juninas, que celebram a colheita e a cultura rural, encontram no pé de moleque, com sua crocância única, uma representação autêntica das tradições do campo, tornando-o uma iguaria essencial nas mesas desta celebração. Sua praticidade na preparação, aliada a um sabor irresistível, faz deste doce um favorito nas comemorações.

Pensando nisso, confira como preparar 5 receitas de pé de moleque!

Pé de moleque tradicional

Ingredientes

1 kg de amendoim cru com casca

cru com casca 1 kg de açúcar

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque o amendoim e leve ao fogo médio. Mexa até chegar no ponto de torra. Deixe esfriar. Depois, retire as cascas e reserve. Em outra panela, no fogo baixo, coloque o açúcar e mexa até caramelizar. Adicione o amendoim, a manteiga e o leite condensado e mexa até desprender do fundo da panela. Despeje a mistura em uma forma untada com manteiga e alise com uma espátula. Deixe esfriar e corte como desejar. Sirva em seguida.

Pé de moleque com castanha-de-caju

Ingredientes

500 g de castanha-de-caju torrada

torrada 500 g de açúcar

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo. Mexa até caramelizar. Adicione a castanha-de-caju e misture bem. Acrescente o leite condensado e a manteiga, mexendo até desgrudar do fundo da panela. Despeje a mistura em uma superfície untada com manteiga e alise com uma espátula. Deixe esfriar e corte como desejar. Sirva em seguida.

Pé de moleque com chocolate Imagem: Adao | Shutterstock

Pé de moleque com chocolate

Ingredientes

1 kg de amendoim torrado e sem casca

1 kg de açúcar

395 g de leite condensado

100 g de chocolate meio amargo picado

meio amargo picado 1 colher de sopa de manteiga

Manteiga para untar

Açúcar cristal para decorar

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo. Mexa até caramelizar. Adicione o amendoim e misture bem. Acrescente o leite condensado, o chocolate, a manteiga e mexa até todos os ingredientes estarem encorpados e a mistura soltar da panela. Despeje a mistura em uma forma untada com manteiga e alise com uma espátula. Deixe esfriar e corte em retângulos. Decore com o açúcar cristal. Sirva em seguida.

Pé de moleque com coco

Ingredientes

1 kg de amendoim torrado e sem casca

1 kg de açúcar

395 g de leite condensado

100 g de coco ralado

1 colher de sopa de manteiga

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo. Mexa até caramelizar. Adicione o amendoim e misture bem. Acrescente o leite condensado, a manteiga e o coco ralado, mexendo até desgrudar do fundo da panela. Despeje a mistura em uma forma untada com manteiga e alise com uma espátula. Deixe esfriar e corte em retângulos. Sirva em seguida.

Pé de moleque com nozes

Ingredientes

500 g de nozes picadas

picadas 500 g de açúcar

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo. Mexa até caramelizar. Adicione as nozes e misture bem. Acrescente o leite condensado e a manteiga, mexendo até desgrudar do fundo da panela. Despeje a mistura em uma forma untada e alise com uma espátula. Deixe esfriar e corte em retângulos. Sirva em seguida.