5 receitas práticas de peixe para a Páscoa

Aprenda a preparar opções fáceis e econômicas para consumir na quaresma

Bacalhau com batata e azeitona Imagem: Gayvoronskaya_Yana | Shutterstock

A Páscoa está chegando! Para celebrar o período, nada melhor do que apreciar um delicioso peixe. Isso porque, seja assado, grelhado ou empanado, o que não falta são opções com o ingrediente para agradar diferentes paladares, especialmente se você deseja combinar sabor com praticidade. A seguir, apresentaremos uma seleção de receitas irresistíveis com peixe, perfeitas para você celebrar a Páscoa em família. Confira!

Bacalhau com batata e azeitona

Ingredientes

4 filés de bacalhau dessalgados

4 batatas descascadas e fatiadas

descascadas e fatiadas 1/2 cebola descascada e picada

500 ml de azeite

Azeitonas e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma travessa, faça uma camada de batatas, cubra com os filés e as azeitonas e regue com metade do azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Enquanto isso, em um recipiente, coloque a cebolinha e o azeite e misture bem. Retire o peixe do forno, regue com a mistura e sirva em seguida.

Peixe empanado com molho de tomate

Ingredientes

800 g de filé de merluza

Suco de 2 limões

1 cebola descascada e picada

1/2 pimentão vermelho picado e sem sementes

1 dente de alho descascado e picado

2 xícaras de chá molho de tomate

2 ovos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Farinha de trigo para empanar

Óleo para fritar Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos. Após, passe os filés sobre o ovo e empane na farinha de trigo. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o peixe e frite até dourar. Reserve. Em outra panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola, o alho e o pimentão e refogue por 5 minutos. Acrescente o molho de tomate e a água e cozinhe até o molho apurar. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma travessa, disponha o peixe e cubra com o molho de tomate. Sirva em seguida.

Postas de cação com requeijão

Ingredientes

4 postas de cação

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola descascada e ralada

1/2 xícara de chá de requeijão

1 xícara de chá de tomate sem sementes e picado

1 colher de sopa de salsinha picada

Suco de 2 limões

Sal a gosto

1/2 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o tomate e a salsinha e refogue por 3 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, tempere o peixe com sal e suco de limão. Transfira para a panela, junte a água, tampe e cozinhe até secar. Coloque o requeijão e mexa para incorporar. Sirva em seguida.

Peixe ao molho branco com queijo Imagem: Leo R Martins | Shutterstock

Peixe ao molho branco com queijo

Ingredientes

1 kg filé de pescada-amarela

3 dentes de alho descascados e picados

Suco de 1 limão

2 xícaras de chá de farinha de trigo

100 ml de óleo

20 ml de azeite

3 bananas descascadas e fatiadas

500 ml de molho branco

300 g de queijo muçarela fatiado

fatiado Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para dourar. Adicione as bananas e doure. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com alho, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Empane os filés na farinha de trigo e frite-os no óleo quente até dourar. Em uma travessa, coloque metade do molho branco, acomode o peixe e as bananas e cubra com o restante do molho. Finalize com o queijo muçarela e leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar. Sirva em seguida.

Filé de peixe à rolê com pimentão

Ingredientes

200 g de queijo muçarela fatiado

1 kg filé de merluza

1 dente de alho descascado e amassado

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

vermelho sem sementes e cortado em tiras 1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em tiras

1 pimentão verde sem sementes e cortado em tiras

Suco de 2 limões

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos. Após, em uma superfície lisa, coloque os filés, disponha o queijo e os pimentões sobre eles, enrole e feche com um palito. Transfira para uma travessa e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida.