5 receitas práticas de torta gelada para o sábado

Aprenda a preparar opções irresistíveis para adoçar o seu dia

Torta de morango Imagem: Anna Shepulova | Shutterstock

As tortas geladas são a sobremesa ideal para o final de semana. Isso porque requerem pouca habilidade na cozinha para ficarem prontas. E o melhor de tudo, geralmente são preparadas à base de biscoitos ou cremes e permitem a combinações com diversos recheios, que ficam prontos em poucos minutos para você aproveitar o seu dia.

Pensando nisso, selecionamos 5 receitas de tortas geladas para você servir aos familiares e amigos e deixá-los com gostinho de quero mais!

Torta de morango

Ingredientes

200 g de manteiga

340 g de biscoito de maisena

395 g de leite condensado

250 g de creme de leite

2 xícaras de chá de leite

1 colher de sopa de amido de milho

1 colher de sopa de essência de baunilha

25 g de gelatina de morango

Morangos cortados para enfeitar

Água

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os biscoitos e triture bem. Reserve. Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Despeje os biscoitos triturados na panela e mexa para incorporar. Após, cubra o fundo e as laterais de uma assadeira, com fundo removível, com essa massa. Reserve.

Em um recipiente, coloque o leite condensado, o creme de leite, o amido de milho e a essência de baunilha e misture bem. Leve ao fogo médio até obter um mingau. Desligue o fogo, espere esfriar, despeje a mistura sobre a massa e espalhe com a ajuda de uma colher. Disponha os morangos sobre o creme e reserve. Em outro recipiente, coloque a gelatina e a água e misture até dissolver completamente. Despeje a gelatina sobre os morangos e leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.

Torta de abacaxi

Ingredientes

Creme

395 g de leite condensado

1 gema de ovo

395 ml de leite

1 colher de sopa de amido de milho

250 g de creme de leite

Doce de abacaxi

1 abacaxi descascado e picado

descascado e picado 1 xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de açúcar

Montagem

Coco ralado e fatias de abacaxi a gosto

Modo de preparo

Creme

Em uma panela, coloque todos os ingredientes, exceto o creme de leite, e misture bem. Leve ao fogo médio até engrossar. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e mexa para incorporar. Reserve.

Doce de abacaxi

Em uma panela, coloque o abacaxi e o açúcar e misture bem. Leve ao fogo médio, adicione a água e mexa até obter uma calda. Reserve.

Montagem

Em uma travessa de vidro, coloque metade do creme e disponha o doce de abacaxi sobre ele. Cubra com o restante do creme, polvilhe com o coco ralado e decore com o abacaxi. Leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

Torta de chocolate

Ingredientes

1 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de amido de milho

2 gemas de ovo

1/2 xícara de chá de chocolate em pó

em pó 395 g de leite condensado

170 g de biscoito de chocolate

1 colher de sopa de manteiga derretida

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite, o amido de milho, o chocolate em pó, as gemas e o leite condensado e leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque os biscoitos e triture bem. Transfira para um recipiente, adicione a manteiga e misture até obter uma consistência homogênea. Após, cubra o fundo e as laterais de uma assadeira com fundo removível com a massa. Disponha o recheio sobre ela e leve à geladeira até firmar. Sirva em seguida.

Torta de maracujá (Imagem: Chatham172 | Shutterstock)

Torta de maracujá

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

4 colheres de sopa de manteiga

1 pitada de sal

1 colher de café de fermento químico em pó

1/2 xícara de chá de iogurte

Manteiga para untar

Cobertura

395 g de leite condensado

250 g de creme de leite

1/2 xícara de chá de polpa de maracujá

250 g de creme de leite gelado

Calda

Polpa de 1 maracujá com sementes

4 colheres de sopa de açúcar

1/4 de xícara de chá de água

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e amasse até obter uma consistência homogênea. Após, unte uma assadeira com fundo removível com manteiga, disponha a massa sobre ela e cubra todo o fundo. Leve ao forno preaquecido a 150°C até dourar. Desligue o forno e reserve.

Cobertura

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha a cobertura sobre a massa da torta e reserve.

Calda

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e mexa bem. Leve ao fogo médio até a calda levantar fervura e ficar amarelada. Desligue o fogo, espere amornar e despeje sobre o creme da torta. Leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.

Torta de coco

Ingredientes

Massa

170 g de biscoito de maisena

100 g de manteiga derretida

Recheio

395 g de leite condensado

1 xícara de chá de leite integral

3 ovos

2 colheres de sopa de amido de milho

4 colheres de sopa de açúcar

3 claras de ovo

100 g de coco ralado

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque os biscoitos e triture até obter uma farofa. Transfira para um recipiente, adicione a manteiga e misture até obter uma consistência homogênea. Após, disponha a massa sobre uma forma com fundo removível e cubra o fundo e as laterais. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite, o amido de milho e as gemas e leve ao fogo médio até obter um creme, mexendo sempre. Desligue o fogo, espere amornar e disponha o recheio sobre a massa. Reserve. Em uma batedeira, coloque as claras e o açúcar e bata até obter um merengue. Despeje a mistura sobre o recheio da torta, polvilhe com o coco e leve ao forno preaquecido a 200°C até dourar. Desligue o fogo, espere esfriar e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.