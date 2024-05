Veja como preparar opções deliciosas e simples para potencializar os resultados da academia

Barras de pasta de amendoim com chocolate Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock

Quando se trata de maximizar seu desempenho nos treinos, a alimentação desempenha um papel fundamental. As proteínas na dieta, por exemplo, ajudam na recuperação e crescimento muscular. Quando consumida antes da academia, elas proporcionam a energia sustentada de que você precisa.

Por isso, a seguir, confira 5 receitas práticas e ricas em proteínas para o pré-treino!

Barras de pasta de amendoim com chocolate

Ingredientes

2 colheres de sopa de pasta de amendoim

100 g de chocolate 70% cacau

300 g de farinha de aveia

2 colheres de sopa mel

100 ml água

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a água, o mel, a pasta de amendoim e a farinha de aveia até ficar homogêneo. Distribua a massa em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Coloque o chocolate em um recipiente e derreta no micro-ondas por 30 segundos. Despeje o chocolate derretido sobre a massa e leve à geladeira para endurecer. Depois, corte em quadrados e sirva em seguida.

Omelete de claras com espinafre e tomate

Ingredientes

6 claras de ovo

1 xícara de chá de espinafre picado

picado 1/2 xícara de chá de tomate picado e sem sementes

1 colher de sopa de óleo de coco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, bata as claras com sal e pimenta-do-reino até ficar homogêneo. Aqueça o óleo de coco em fogo médio em uma frigideira e refogue rapidamente o espinafre até murchar. Em seguida, adicione o tomate e as claras batidas. Cozinhe até a omelete ficar firme e dourada. Dobre ao meio e sirva quente.

Muffins de banana e pasta de amendoim

Ingredientes

2 bananas maduras amassadas

1/3 de xícara de chá de pasta de amendoim

1/4 de xícara de chá de mel

1 ovo

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

1/2 colher de chá de fermento em pó

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma tigela, misture as bananas amassadas, a pasta de amendoim, o mel e o ovo até ficar homogêneo. Adicione a farinha de aveia, o bicarbonato de sódio, o fermento e o sal. Misture bem. Depois, distribua a massa em forminhas de silicone para muffin. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos. Deixe esfriar antes de servir.

Overnight oats com pasta de amendoim Imagem: natashamam | Shutterstock

Overnight oats com pasta de amendoim

Ingredientes

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

1 colher de sopa de pasta de amendoim

1 colher de sopa de mel

2 colheres de sopa de semente de chia

1 xícara de chá de leite

Banana fatiada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o leite, a aveia, o mel e a semente de chia. Tampe e leve à geladeira de um dia para o outro. Sirva com a banana fatiada e a pasta de amendoim.

Panqueca de aveia com pasta de amendoim

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 ovo

1/2 xícara de chá de leite de amêndoas

2 colheres de sopa de pasta de amendoim

1 colher de chá de fermento em pó

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de aveia, o ovo, o leite e o fermento até ficar homogêneo. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio. Despeje a massa da panqueca e frite até dourar. Sirva com a pasta de amendoim.