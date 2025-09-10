5 receitas práticas e saudáveis com mandioquinha
Aprenda a preparar pratos saborosos com esse legume rico em nutrientes essenciais
A mandioquinha, também conhecida como batata-baroa, é um ingrediente versátil, saboroso e nutritivo, que se adapta a diferentes preparos. Rica em carboidratos de boa qualidade, fibras e vitaminas, destaca-se como uma opção saudável para quem busca refeições práticas e equilibradas. Incorporá-la na rotina alimentar permite criar pratos leves, coloridos e cheios de sabor, tornando a dieta mais variada e prazerosa.
A seguir, veja 5 receitas práticas e saudáveis com mandioquinha!
Pão de mandioquinha
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de mandioquinha descascada e cortada em pedaços
- 15 g de fermento biológico fresco
- 1/2 xícara de chá de água morna
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 1 colher de chá de sal
- 3 colheres de sopa de azeite
- 4 xícaras de chá de farinha de amêndoa
- 1 ovo
- Azeite para untar
- Farinha de amêndoa para enfarinhar
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, cozinhe a mandioquinha em água até ficar bem macia. Escorra e amasse ainda quente, formando um purê. Deixe esfriar. Em uma tigela, misture o fermento biológico, o açúcar e a água morna. Deixe descansar por 5 minutos. Acrescente o purê de mandioquinha, o ovo, o azeite e o sal. Misture bem. Adicione a farinha de amêndoa aos poucos, até a massa ficar macia e desgrudar das mãos.
Sove a massa por 10 minutos em uma superfície enfarinhada. Coloque a massa em uma tigela untada com azeite, cubra com um pano e deixe crescer até dobrar de volume. Modele em formato de pão de forma e transfira para uma forma untada com azeite e enfarinhada. Deixe descansar por mais 30 minutos. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 minutos ou até dourar. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.
Mandioquinha assada com ervas finas
Ingredientes
- 600 g de mandioquinha descascada e cortada em palitos grossos
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de chá de ervas finas secas (alecrim, tomilho, orégano e manjericão)
- 2 dentes de alho picados
Modo de preparo
Coloque a mandioquinha em uma tigela e misture com o azeite de oliva, o sal, a pimenta-do-reino, as ervas finas e o alho picado. Distribua os pedaços em uma assadeira forrada com papel-manteiga, deixando espaço entre eles. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 35 minutos, virando na metade do tempo. Retire do forno e sirva em seguida.
Escondidinho de frango com mandioquinha
Ingredientes
Purê
- 800 g de mandioquinha cozida e amassada
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1/2 xícara de chá de leite vegetal
- Sal e noz-moscada a gosto
Recheio
- 500 g de peito de frango cozido e desfiado
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 tomates picados
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Cheiro-verde picado para finalizar
Modo de preparo
Purê
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio, adicione a mandioquinha amassada, o leite vegetal, o sal e a a noz-moscada. Misture até formar um purê cremoso. Reserve.
Recheio
Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o frango desfiado e os tomates picados e refogue por 5 minutos. Adicione o milho-verde, tempere com sal, pimenta-do-reino e finalize com cheiro-verde. Em um refratário, faça uma camada com metade do purê de mandioquinha, espalhe o recheio de frango e cubra com o restante do purê. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.
Creme de mandioquinha
Ingredientes
- 400 g de mandioquinha descascada e cortada em cubos
- 1 cenoura cortada em rodelas
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de chá de azeite de oliva
- 500 ml de caldo de legumes caseiro
- Sal e pimenta-do-reino moída e pimenta calabresa a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem translúcidos. Adicione a mandioquinha e a cenoura e refogue por 3 minutos. Acrescente o caldo de legumes, tampe a panela e cozinhe em fogo médio por aproximadamente 20 minutos. Transfira a mistura para o liquidificador e bata até obter um creme liso. Volte o creme para a panela, ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Aqueça por mais 5 minutos, polvilhe a pimenta calabresa e sirva em seguida.
Salada morna de mandioquinha com legumes
Ingredientes
- 400 g de mandioquinha descascada e cortada em rodelas
- 1 abobrinha cortada em cubos
- 3 xícaras de chá de mix de folhas verdes (rúcula, agrião, espinafre)
- 1/2 pimentão vermelho cortado em tiras
- 1 dente de alho picado
- 1/2 cebola roxa fatiada
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá de orégano
- Suco de 1/2 limão
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela com água e sal, cozinhe a mandioquinha até ficar macia, mas firme. Escorra e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione a cebola, o pimentão e a abobrinha. Refogue até que os legumes fiquem macios, mas ainda firmes. Acrescente a mandioquinha cozida e o orégano, misturando delicadamente. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve. Disponha as folhas verdes em um prato fundo. Por cima, distribua a mistura de legumes e regue com o suco de limão. Sirva em seguida.
